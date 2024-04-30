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Бавария за 5 минут дважды забила Лунину, перевернув игру с Реалом с дебюте второго тайма
Очень интересный матч в Мюнхене
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов "Бавария" принимает "Реал".
"Реал", отбившись от стартового натиска хозяев, открыл счет в первом тайме, но после перерыва пропустил два гола за 5 минут.
На 54-й минуте Лерой Сане идеально сместился с фланга ближе к центру и неотразимо выстрелил в ближний угол. Да, это вратарский угол, но очень сложный удар для Лунина вышел у Лероя.
Ну а через 5 минут Мусиала заработал пенальти, и Кейн уверенно переиграл Лунина.
2:1 к 60-й минуте, "Бавария" перевернула игру.
UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Также на YouTube будет доступна видеотрансляция матча.
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