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Бавария за 5 минут дважды забила Лунину, перевернув игру с Реалом с дебюте второго тайма

Лига Чемпионов
Обновлено

Очень интересный матч в Мюнхене

Бавария за 5 минут дважды забила Лунину, перевернув игру с Реалом с дебюте второго тайма

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов "Бавария" принимает "Реал".

"Реал", отбившись от стартового натиска хозяев, открыл счет в первом тайме, но после перерыва пропустил два гола за 5 минут.

На 54-й минуте Лерой Сане идеально сместился с фланга ближе к центру и неотразимо выстрелил в ближний угол. Да, это вратарский угол, но очень сложный удар для Лунина вышел у Лероя.

Ну а через 5 минут Мусиала заработал пенальти, и Кейн уверенно переиграл Лунина.

2:1 к 60-й минуте, "Бавария" перевернула игру.

UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна видеотрансляция матча.

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