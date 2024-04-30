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Винисиус за три сезона ЛЧ совершил больше 30 голевых действий
Винисиус открыл счет в матче против Баварии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор 30 мая в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов против "Баварии" забил гол на 24-й минуте.
На счету 23-летнего игрока за три последних сезона, начиная с 2021/22, более 30 голевых действий.
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Винисиус в нынешнем сезоне за "Реал" во всех турнирах забил 20 голов и отдал 11 ассистов в 34 матчах.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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