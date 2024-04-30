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Мюллер – третий игрок в истории с 150+ матчами в ЛЧ за один клуб

Лига Чемпионов

Атакующий хавбек "Баварии" Томас Мюллер проводит свой 150-й матч Лиги чемпионов в карьере

Мюллер – третий игрок в истории с 150+ матчами в ЛЧ за один клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Эдуард Кинзерский Автор UA-Футбол
Новина українською

Немец, который дебютировал в главном футбольном турнире Старого света весной 2009 года, после отъезда из Европы Роналду, Месси и Карима Бензема неожиданно оказался главным действующим гвардейцем ЛЧ. Его 150 матчей – шестой результат в истории турнира. Но с перспективой быстрого роста. Поскольку замыкающий топ-5 испанец Хави провел всего на одну игру больше (151), а расположившийся на 4 месте Бензема – на две (152). В свою очередь на пятки Томасу наступает его партнер по сборной Германии и приятель по жизни Тони Кроос, отстающий всего на один матч.

Вот как выглядит сейчас десятка игроков, проведших больше всего матчей в ЛЧ:

  • Криштиану Роналду – 183
  • Икер Касильяс – 177
  • Лионель Месси – 163
  • Карим Бензема – 152
  • Хави – 151
  • Томас Мюллер – 150
  • Тони Кроос – 149
  • Райан Гиггз – 145
  • Рауль – 142
  • Серхио Рамос – 142

А поскольку все свои матчи Мюллер отыграл в составе "Баварии", он вышел на второе место среди лидеров по матчам за один клуб в ЛЧ, обойдя Лео Месси (149) и сравнявшись с Икером Касильясом. Впереди, причем, в шаговой доступности, лишь Хави (151). А это значит, что уже в ответной игре с "Реалом" Мюллер может сравняться с нынешним наставником "Барселоны". А в случае выхода мюнхенцев в финал – переписать рекорд Лиги чемпионов по играм за один клуб.

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Отметим также, что по числу побед в Лиге чемпионов Мюллер занимает сейчас общее второе место (104). Впереди только Криштиану Роналду, чьи команды ("МЮ", "Реал" и "Ювентус") праздновали виктории 115 раз.

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