Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мюллер – третий игрок в истории с 150+ матчами в ЛЧ за один клуб
Атакующий хавбек "Баварии" Томас Мюллер проводит свой 150-й матч Лиги чемпионов в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine
Немец, который дебютировал в главном футбольном турнире Старого света весной 2009 года, после отъезда из Европы Роналду, Месси и Карима Бензема неожиданно оказался главным действующим гвардейцем ЛЧ. Его 150 матчей – шестой результат в истории турнира. Но с перспективой быстрого роста. Поскольку замыкающий топ-5 испанец Хави провел всего на одну игру больше (151), а расположившийся на 4 месте Бензема – на две (152). В свою очередь на пятки Томасу наступает его партнер по сборной Германии и приятель по жизни Тони Кроос, отстающий всего на один матч.
Вот как выглядит сейчас десятка игроков, проведших больше всего матчей в ЛЧ:
- Криштиану Роналду – 183
- Икер Касильяс – 177
- Лионель Месси – 163
- Карим Бензема – 152
- Хави – 151
- Томас Мюллер – 150
- Тони Кроос – 149
- Райан Гиггз – 145
- Рауль – 142
- Серхио Рамос – 142
А поскольку все свои матчи Мюллер отыграл в составе "Баварии", он вышел на второе место среди лидеров по матчам за один клуб в ЛЧ, обойдя Лео Месси (149) и сравнявшись с Икером Касильясом. Впереди, причем, в шаговой доступности, лишь Хави (151). А это значит, что уже в ответной игре с "Реалом" Мюллер может сравняться с нынешним наставником "Барселоны". А в случае выхода мюнхенцев в финал – переписать рекорд Лиги чемпионов по играм за один клуб.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Отметим также, что по числу побед в Лиге чемпионов Мюллер занимает сейчас общее второе место (104). Впереди только Криштиану Роналду, чьи команды ("МЮ", "Реал" и "Ювентус") праздновали виктории 115 раз.
Популярное сейчас
- Бавария – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
- Бавария – Реал Мадрид. Анонс и прогноз первого матча полуфинала Лиги Чемпионов на 30.04.2024
- Андрей и Александр Шевченко не будут получать зарплату в УАФ - Источник
- "У него есть шанс". Карло Анчелотти рассказал о том, сыграет ли Куртуа против Баварии
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО