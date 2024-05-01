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Бавария - Реал 2:2. Лунин уверенно отыграл весь поединок. Обзор матча и видео голов
Реал сравнял счет в конце матча
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках первого полуфинала Лиги Чемпионов сыграли межлу собой "Бавария" и "Реал". Матч закончился со счетом 2:2.
Украинский голкипер Андрей Лунтн вышел в стартовом составе мадридцев, и провел хороший поединок, совершив три сейва.
Смотрите видеообзор полуфинального матча Лиги.
Чемпионов "Бавария" - "Реал".
Мюнхен. "Альянц Арена".
23899486"Бавария" - "Реал" 2:2
Голы: Винисиус (24', 83'), Сане (53'), Кейн (57')
Напомним, что "Реал" в сезоне 2017/2018 играл с "Баварией" в Лиге Чемпионов на стадии полуфинала. Тогда в финал прошли испанцы, общий счет - 4:3.
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