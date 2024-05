Трагедия дортмундского маэстро: Марко Ройс — лучший из тех, кто почти ничего не выиграл

В Германии пишут, что Марко Ройс уже летом покинет "Боруссию".

В мае ему стукнет 35 — это хорошее время, чтобы сбавить обороты. МЛС, Ближний Восток, Турция – статус позволит ему выбирать.

Хотя Марко совсем мало выиграл в своей карьере — два Кубка, три Суперкубка и еще молодежный Евро — кто сомневается в его суперзвездности? Наверное, таких нет.

Игрок выдающегося таланта, который умел отдать ассист одними лишь словами, находясь на другой части поля — вот кто такой Ройс.

Кажется, в футбольном мире у него вообще нет хейтеров.

И уж точно нет тех, кто завидовал бы Марко после всех этих лет.

***

Он ворвался в Бундеслигу уже готовым феноменом.

8 голов в дебютном сезоне обратили внимание фанатов на парня, и уже вскоре они показывали пальцем на Дортмунд — мол, вот это вы дали маху.

Да-да, так и было. Ройса выгнали из школы "Шмелей" из-за субтильности. Тренеры посчитали, что взрослые его затопчут, и так Марк оказался в "Рот Вайсс", откуда его за миллион выкупил "Гладбах" в 2009 году.

В том же сезоне вместе с Хедирой, Боатенгом, Нойером, Озилом, Хуммельсом, Ройс выиграл молодежный чемпионат Европы.

Еще дальше — спасение "Гладбаха" в 2011-м в последнем туре и, наконец, 18 голов в Бундеслиге-2011/12, заставившие Юргена Клоппа выходить на трансферный рынок.

Само собой, убедить Ройса вернуться домой, где он был болбоем под знаменитой "Желтой стеной", было легко:

Это должно было стать началом новой эры. Ройс, его дружбан по молодежке Гетце, а еще монструозный Левандовский должны были бросить вызов "Баварии", перехватить ее лидерство.

И что дальше? Лига чемпионов. Левандовский выбил "Реал", Ройс - "Малагу", но какая разница? Роббен на 89-й минуте финала зачитал проекту приговор.

***

Тогда все впервые и посыпалось.

Левандовский, Гюндоган, Гетце, Хуммельс и сам Клопп за считанные годы разбежались, кто куда, а Ройс только оглядывался по сторонам.

Он ждал чемпионата мира-2014, где Германия выглядела фаворитом наряду с Аргентиной Лионеля Месси, но глупая травма в товарняке с Арменией и эти планы перечеркнула.

После победного гола в финале Марио Гетце пробежал полем с футболкой Ройса в руках.

Они до сих пор встречаются на отдыхе – уже семьями; их дружба выдержала испытание временем. Вот только карьеры построили совсем разные.

Пока Марио ездил по миру, Марко намертво прирос к "Вестфаленштадиону".

Если верить Bild, то он даже кое-кого забыл — например, "Реал", который хотел Ройса в 2015-м.

Почему не ушел? Вдвоем уже с Обамеянгом Ройс держал Дортмунд на уровне, когда выход в плей-офф ЛЧ выглядел нормой.

Феномен Ройса не только в таланте, но и в сентиментальности, которой почти не осталось в игре, ставшей индустрией.

Он помогает онкобольным детям в Дортмунде, где имеет свой благотворительный фонд. Когда началась пандемия, Марк раздал полмиллиона евро, чтобы спасти от краха малые бизнеса именно в этом городе, с которым чувствует связь.

И нет, он так и не выиграл Бундеслигу с "Боруссией". Свой лучший шанс они упустили год назад в последнем туре. Себастьян Алле не забил даже с пенальти.

***

Да, Ройс стал символом новой эры в Дортмунде, но не так, как предполагалось.

Эра Марко оказалась невезучей, бестрофейной, хотя при этом довольно талантливой и яркой.

Кто назовет неинтересным футбол, который показывали Санчо, Беллингем, Рейна, Холанд, Обамеянг? Но они почти ничего не выиграли. В 2017-м "Боруссии" наконец-то удалось завоевать Кубок, и именно в том матче Ройс порвал крестообразную связку. На лечение ушло 8 месяцев.

Еще до этого он пропустил Евро-2016 – тоже травма в конце сезона. Ну, а когда наконец доехал до большого турнира в 2018-м, то это было то выступление Бундестим, которое каждый немец хочет забыть.

Феномен Ройса не только в травмах, но и в их несвоевременности. Отец хотел назвать его Денис, но передумал после гола ван Бастена в ворота СССР - может, это он накаркал? Да и сам Марко считает своим кумиром Томаша Росицкого — еще одного большого хавбека, которому не дало раскрыться здоровье.

И нет, время не лечит. Перед ЧМ-2022 Ройс набрал шикарную форму. Ему было 33 – последний шанс на большой турнир. И снова что? Травма, теперь в дерби с "Шальке".

Грустная философия игрока, получающего травму каждые 1224 минуты. Это чаще, чем было у Гарета Бэйла.

***

Кем бы он мог стать, если бы не травмы и не сентиментальность?

Хм, интересный вопрос. При всех проблемах и нюансах клуба Ройс забил 168 голов и отдал 128 ассистов за Дортмунд.

Он второй лучший бомбардир в истории "Шмелей"; четвертый по количеству матчей за клуб и единственный в "Боруссии", кто когда-либо покорил высоту 100+100.

Если брать сезоны, когда Ройсу удавалось избегать серьезных травм, то он выдавал в среднем 20+15 во всех турнирах.

Коронное действие лидера Дортмунда – голевые передачи в неочевидных ситуациях; что-то схожее с тем, что когда-то творил в Мадриде Гути.

Иногда это было настолько ярко, что Марко даже выбрали на обложку компьютерного симулятора FIFA-17 — в голосовании он опередил Эдена Азара и Хамеса Родригеса.

When i was younger i would always play fifa, usually every year it was either Messi or Ronaldo on the cover but then someone knew appeared on it for fifa 17, someone i didnt know. I did some research, watched some highlights, and boom. Reus turned me into a BVB fan ???????? pic.twitter.com/mnMxbhKKno