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Винисиус Джуниор был признан лучшим игроком матча полуфинала Лиги Чемпионов
Бразилец забил два гола
В рамках полуфинала Лиги Чемпионов сыграли матч "Бавария" - "Реал". Матч закончился со счетом 2:2. За "сливочных" два мяча забил Винисиус Джуниор, его признали лучшим игроком матча.
Бразилец за этот матч трижды пробил в створ ворот. Выиграл два из трех единоборств, один заработанный фол и одиннадцать потерь мяча.
Напомним, что Винисиус Джуниор в нынешнем сезоне Лиги Чемпионов провел 8 игр, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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