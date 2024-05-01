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Винисиус Джуниор был признан лучшим игроком матча полуфинала Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Бразилец забил два гола

Винисиус Джуниор был признан лучшим игроком матча полуфинала Лиги Чемпионов

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В рамках полуфинала Лиги Чемпионов сыграли матч "Бавария" - "Реал". Матч закончился со счетом 2:2. За "сливочных" два мяча забил Винисиус Джуниор, его признали лучшим игроком матча.

Бразилец за этот матч трижды пробил в створ ворот. Выиграл два из трех единоборств, один заработанный фол и одиннадцать потерь мяча.

Напомним, что Винисиус Джуниор в нынешнем сезоне Лиги Чемпионов провел 8 игр, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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