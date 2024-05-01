Винисиус Джуниор был признан лучшим игроком матча полуфинала Лиги Чемпионов

В рамках полуфинала Лиги Чемпионов сыграли матч "Бавария" - "Реал". Матч закончился со счетом 2:2. За "сливочных" два мяча забил Винисиус Джуниор, его признали лучшим игроком матча.

Бразилец за этот матч трижды пробил в створ ворот. Выиграл два из трех единоборств, один заработанный фол и одиннадцать потерь мяча.

Напомним, что Винисиус Джуниор в нынешнем сезоне Лиги Чемпионов провел 8 игр, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста