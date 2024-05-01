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Анчелотти: Отдача была фантастической, особенно в конце, когда мы пытались сравнять счет

Лига Чемпионов
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Тренер мадридцев об игре против Баварии

Анчелотти: Отдача была фантастической, особенно в конце, когда мы пытались сравнять счет

Фото: Real Madrid/ Helios de la Rubia

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Карло Анчелотти после первого матча полуфинала Лиги Чемпионов, в котором мюнхенская "Бавария" и мадридский "Реал" сыграли вничью вышел на послематчевую пресс-конференцию. Тренер сказал следующее:

"Отдача была фантастической, особенно в конце, когда мы пытались сравнять счет. Бавария" показала свою лучшую игру, а мы делали это лишь в отдельных моментах матча. Лучшим моментом игры для нас был момент, когда мы пропустили гол. Мы много владели мячом, но они искали способ выйти из тупика и забили оба гола. Это хороший результат, который придает нам уверенности на второй матч. Ничья открыта, потому что у "Баварии" есть игроки с великолепными качествами".

"Ничья такая же, как и вчера. Неудивительно, что "Бавария" сделала это, потому что у них есть игроки с большим количеством качеств, которые могут нанести вам вред. К сожалению, они забили нам, когда мы были в лучшей форме. Впоследствии, благодаря усилиям и вкладу тех, кто пришел в игру, нам удалось сравнять счет".

Начало противостояния
"У нас нет очень четкой идентичности. Сегодня мы не хотели играть в низком блоке, но мы начали в низком блоке. Мы должны были защищаться с большей интенсивностью, как мы это делали в течение 120 минут против "Манчестер Сити". Затем импульс изменился".

Напомним, что "Реал" и "Бавария за последние годы дважды встречалась в Лиге Чемпионов, один раз на стадии полуфинала в 2018, также в 2017 на стадии четвертьфинала, дважды по итогам двух матчей дальше проходили "сливочные".

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Источник:
официальный сайт "Реала"
Опубликовал: Андрей Мартыник
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