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Анчелотти: У него была травма, которая существенно повлияла на него
Слова тренера сливочных об игроках
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти, главный тренера мадридского "Реала" после матча с мюнхенской "Баварией" в рамках полуфинала Лиги Чемпионов, на пресс-конференции рассказал о своих игроках:
Вини-младший нацелен на ворота
"Он может играть там, как нападающий, потому что он научился хорошо двигаться без мяча и атаковать заднюю линию. Он очень классный перед воротами. Конечно, вам нужен игрок полузащиты, который может отдать вам мяч, как для первого гола".
Великолепная игра Крооса
"Для него вполне нормально быть одним из тех, кто отдает лучшие пасы. Он один из лучших полузащитников с такими характеристиками. Мы хотели, чтобы он лучше работал с мячом, потому что им было трудно отыграть мяч, а он работает с мячом, как никто другой".
Введение Браима и Модрича
"План состоял в том, чтобы попытаться вернуться в игру на свежих ногах. Это единственный способ объяснить замену Крооса, который проводил впечатляющую игру. У Беллингема были судороги, и он не мог больше играть. У меня есть ресурсы в команде, и я должен использовать их по максимуму".
Беллингем
"Он вернется к своей лучшей форме. У него была травма, которая существенно повлияла на него. Он не был в лучшей форме, но он вернется очень скоро и к среде будет на 100%".
Напомним, что Джуд Беллингем один из лучших игроков мира в нынешнем сезоне. В этом сезоне Лиги Чемпионов он сыграл девять матчей, забил четыре гола и отдал четыре ассиста.
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