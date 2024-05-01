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Чуамени: я отдаю предпочтение полузащите, но когда приходится играть в обороне, я, как всегда, отдамся ей полностью

Лига Чемпионов
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Орельен Чуамени после матча дал комментарий и ответил на какой позиции ему удобнее играть

Чуамени: я отдаю предпочтение полузащите, но когда приходится играть в обороне, я, как всегда, отдамся ей полностью

Фото: realmadrid.com

Новина українською

После полуфинального матча "Бавария" - "Реал" 2:2, Чуамени дал комментарий относительно игры своей команды. Что сказал француз:

"После первого тайма мы не очень хорошо начали второй. Мы пропустили два мяча, и мы должны играть лучше. Но, как всегда, мы боролись до конца, чтобы забить второй гол. Я думаю, что мы в хорошей ситуации, мы сыграем второй матч на "Бернабеу", чтобы попытаться выиграть и выйти в финал".

Важность Крооса и Вини-младшего
"Мы знаем, что они являются ключевыми игроками для нас, но у нас невероятная команда с большим количеством игроков. Мы знаем, что мы лучшая команда в мире".

Позиция, которой отдается предпочтение
"Для меня самое важное - помогать команде. Я предпочитаю полузащиту, но когда приходится играть в обороне, я, как всегда, отдамся ей полностью. Считаю, что играю хорошо и должен продолжать в том же духе".

Напомним, что Чуамени очень важный важный футболист в системе Карло Анчелотти. В нынешнем сезоне он провел 37 матчей, в которых забил три гола и отдал один ассист.

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Орельен Чуамени
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Источник:
Официальный сайт "Реала"
Опубликовал: Андрей Мартыник
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