Родриго: Мы не хотели проигрывать, и сегодняшняя игра была идеальной, учитывая все, что произошло.

После матча Лиги Чемпионов "Бавария" - "Реал", бразильский вингер Родриго вышел на пресс-конференцию и дал комментарий относительно игры своей команды. Слова бразильца:

"Мы не хотели проигрывать, и сегодняшняя игра была идеальной, учитывая все, что произошло. Мы хорошо начали, потом пропустили два мяча, а в конце сравняли счет. Это хорошо, на нашем стадионе для нас все открыто. Посмотрим, что будет дальше".

"Это матчи Лиги чемпионов. Мы привыкли к этому, так будет всегда. В те моменты, когда они думают, что ты мертв, угроза может быть больше, и это то, что произошло. В одной части игры мы не очень хорошо играли, а потом сравняли счет. Так всегда бывает".

О передаче мяча Кроосу

"Мы много играли справа, и я сказал ему, чтобы он играл и слева. Я ему так и сказал, но, эй, какой пас!"

"Мы всегда говорим Кроосу, чтобы он продолжал играть еще много лет, а не один. Не имеет значения, сколько ему лет, у него всегда есть способности и класс. Мне нравится наблюдать за ним и играть с ним. Надеюсь, он продолжит".

Чередование ролей с Вини-младшим

"Играя слева и с Вини-младшим внутри, мы очень хорошо играем, потому что постоянно меняемся. Мы привыкли к этим переключениям, и я думаю, что это хорошо для команды. Я надеюсь, что тренер продолжит это делать, потому что все идет хорошо".

Ответный матч

"На "Бернабеу" открыто, но мы играем перед нашими болельщиками и со всеми нашими силами. Посмотрим, что произойдет, но мы уже с нетерпением ждем его".

Напомним, что Родриго один из лучших игроков "Реала" в нынешнем сезоне, он провел за "сливочных" 47 матчей, в которых отметился семнадцатью голами и девятью ассистами.