Тухель: Теперь ситуация понятна. Победа в Мадриде и выход на Уэмбли. Для меня это противостояние еще с шансами 50 на 50

После полуфинального матча "Бавария" - "Реал" 2:2, посетил пресс-конференцию главный тренер мюнхенцев Томас Тухель. Слова тренера:

"Мы начали очень хорошо и могли повести в счете уже с первой минуты. Затем мы перестали придерживаться нашего плана на игру. Пропустили гол, и ситуация усложнилась.

Во втором тайме стало лучше, мы проявили больше решимости. Мы вели со счетом 2:1 и все равно имели много моментов - нужно было забивать третий гол. Странное ощущение. Они превратили два момента в два гола.

Теперь ситуация понятна. Победа в Мадриде и выход на Уэмбли. Для меня это противостояние еще с шансами 50 на 50. Посмотрим, что будет дальше".

Напомним, что "Бавария" уже проиграла чемпионат "Байеру", а из Кубка Германии выбыла еще на стадии 1/16 финала от "Саарбрюкена"