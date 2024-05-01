  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тухель: Теперь ситуация понятна. Победа в Мадриде и выход на Уэмбли. Для меня это противостояние еще с шансами 50 на 50
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тухель: Теперь ситуация понятна. Победа в Мадриде и выход на Уэмбли. Для меня это противостояние еще с шансами 50 на 50

Лига Чемпионов
Обновлено

Слова главного тренера Баварии после матча

Тухель: Теперь ситуация понятна. Победа в Мадриде и выход на Уэмбли. Для меня это противостояние еще с шансами 50 на 50

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После полуфинального матча "Бавария" - "Реал" 2:2, посетил пресс-конференцию главный тренер мюнхенцев Томас Тухель. Слова тренера:

"Мы начали очень хорошо и могли повести в счете уже с первой минуты. Затем мы перестали придерживаться нашего плана на игру. Пропустили гол, и ситуация усложнилась.

Во втором тайме стало лучше, мы проявили больше решимости. Мы вели со счетом 2:1 и все равно имели много моментов - нужно было забивать третий гол. Странное ощущение. Они превратили два момента в два гола.

Теперь ситуация понятна. Победа в Мадриде и выход на Уэмбли. Для меня это противостояние еще с шансами 50 на 50. Посмотрим, что будет дальше".

Напомним, что "Бавария" уже проиграла чемпионат "Байеру", а из Кубка Германии выбыла еще на стадии 1/16 финала от "Саарбрюкена"

По теме
yellow-arrow
Бавария не может обыграть Реал уже восьмую игру подряд
yellow-arrow
Лунин отреагировал на ничью Реала с Баварией
yellow-arrow
Родриго: Мы не хотели проигрывать, и сегодняшняя игра была идеальной, учитывая все, что произошло.
Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Томас Тухель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Официальный сайт "Баварии"
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.05.2024 в 07:27
Тухель думкою радіє )
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
01.05.2024 в 07:27
Тухель думкою радіє )
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости