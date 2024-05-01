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Лунин отреагировал на ничью Реала с Баварией
Вратарь был предельно краток
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
30 апреля состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между мюнхенской "Баварией" и мадридским "Реалом". Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.
Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин вышел в основе и отыграл весь поединок. После завершения игры вратарь прокомментировал результат игры.
"Осталась только одна домашняя игра, вперед!", – написал Андрей в своем Instagram.
Ранее стали известны оценки Лунина за матч с "Баварией".
Напомним, ответный матч пройдет 8 мая в Испании.
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