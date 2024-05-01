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Лунин отреагировал на ничью Реала с Баварией

Лига Чемпионов

Вратарь был предельно краток

Лунин отреагировал на ничью Реала с Баварией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

30 апреля состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между мюнхенской "Баварией" и мадридским "Реалом". Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин вышел в основе и отыграл весь поединок. После завершения игры вратарь прокомментировал результат игры.

"Осталась только одна домашняя игра, вперед!", – написал Андрей в своем Instagram.

Ранее стали известны оценки Лунина за матч с "Баварией".

Напомним, ответный матч пройдет 8 мая в Испании.

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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