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Бавария не может обыграть Реал уже восьмую игру подряд

Лига Чемпионов

Об этом сообщает Opta Analyst

Бавария не может обыграть Реал уже восьмую игру подряд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов мюнхенцы и мадридцы не смогли выявить сильнейшего - 2:2. Если «Реал» еще может считать этот результат приемлемым, то для «Баварии» это немного стало похоже на неприятную тенденцию.

Мюнхенский клуб не выигрывал в последних восьми матчах против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов (2 ничьи и 6 поражений), пропуская в среднем 2,4 мяча за игру в этих встречах (всего 19). Кроме того, впервые в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов «сливочные» сыграли вничью четыре матча подряд, но остаются непобедимыми в 11 еврокубковых матчах этого сезона (7 побед и 4 ничьи).

Напомним, что ответный матч между этими командами состоится 8 мая в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

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Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Реал (Мадрид)
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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Гресь
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