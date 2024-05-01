Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Томас Мюллер после ничьей со сливочными: Тчуамени слушает тактику на следующую игру
Забавный эпизод случился после поединка Бавария - Реал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий полузащитник вчера отыграл свой 150-й матч Лиги чемпионов в карьере. 34-летний Томас Мюллер появился на телеканале CBS Sports для послематчевого интервью. Первый же вопрос от ведущей Кейт Абдо был то, не чувствует ли он себя старым.
Впрочем, прежде чем немец смог дать должный ответ, его перебил игрок «Реала» Орельен Тчуамени. Мюллер рассмеялся в ответ на слова француза, а затем подмигнул ему и отпустил шутку ведущим CBS Sports: "Тчуамени слушает тактику на следующую игру". Затем игрок «Реала» появился перед камерой, пожал руку Мюллеру и улыбнулся в камеру.
"Tchouaméni is listening for the tactics for the next game"@atchouameni couldn't help crash @esmuellert_'s #UCLToday interview ???? pic.twitter.com/JLkEna3flM— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 30, 2024
Добавим, что немецкий полузащитник также приближается к рекордному количеству выходов на поле за мюнхенскую «Баварию», где ему нужно сыграть всего семь матчей, чтобы обогнать Зеппа Майера.
Популярное сейчас
- Бавария - Реал 2:2. Лунин уверенно отыграл весь поединок. Обзор матча и видео голов
- ЛЧ. Бавария – Реал Мадрид 2:2. Веселая ничья в Мюнхене
- ЧМ-2024 по хоккею. Сборная Литвы обыграла Нидерланды и сравнялась с Украиной по набранным очкам
- Бавария – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО