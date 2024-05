Томас Мюллер после ничьей со сливочными: Тчуамени слушает тактику на следующую игру

Немецкий полузащитник вчера отыграл свой 150-й матч Лиги чемпионов в карьере. 34-летний Томас Мюллер появился на телеканале CBS Sports для послематчевого интервью. Первый же вопрос от ведущей Кейт Абдо был то, не чувствует ли он себя старым.

Впрочем, прежде чем немец смог дать должный ответ, его перебил игрок «Реала» Орельен Тчуамени. Мюллер рассмеялся в ответ на слова француза, а затем подмигнул ему и отпустил шутку ведущим CBS Sports: "Тчуамени слушает тактику на следующую игру". Затем игрок «Реала» появился перед камерой, пожал руку Мюллеру и улыбнулся в камеру.

"Tchouaméni is listening for the tactics for the next game"@atchouameni couldn't help crash @esmuellert_'s #UCLToday interview ???? pic.twitter.com/JLkEna3flM