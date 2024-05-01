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Томас Мюллер после ничьей со сливочными: Тчуамени слушает тактику на следующую игру

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Забавный эпизод случился после поединка Бавария - Реал

Томас Мюллер после ничьей со сливочными: Тчуамени слушает тактику на следующую игру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий полузащитник вчера отыграл свой 150-й матч Лиги чемпионов в карьере. 34-летний Томас Мюллер появился на телеканале CBS Sports для послематчевого интервью. Первый же вопрос от ведущей Кейт Абдо был то, не чувствует ли он себя старым.

Впрочем, прежде чем немец смог дать должный ответ, его перебил игрок «Реала» Орельен Тчуамени. Мюллер рассмеялся в ответ на слова француза, а затем подмигнул ему и отпустил шутку ведущим CBS Sports: "Тчуамени слушает тактику на следующую игру". Затем игрок «Реала» появился перед камерой, пожал руку Мюллеру и улыбнулся в камеру.

Добавим, что немецкий полузащитник также приближается к рекордному количеству выходов на поле за мюнхенскую «Баварию», где ему нужно сыграть всего семь матчей, чтобы обогнать Зеппа Майера.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Орельен Тчуамени
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Источник:
CBS Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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