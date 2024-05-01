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Киммих - о 2:2 с Реалом: Бавария была лучшей командой и имела больше шансов
Один из лидеров мюнхенцев не считает результат игры справедливым
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих прокомментировал ничью с "Реалом" (2:2) в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов
"Я думаю, что мы были лучшей командой и имели больше шансов. Конечно, досадно, что соперник сравнял счёт с пенальти. Мы увидели, что более чем способны поддерживать темп, что у нас есть отрезки, когда мы контролируем игру и создаем моменты. Мы сможем сделать это и на следующей неделе", - цитирует Киммиха официальный сайт мюнхенцев.
Ответный матч между командами состоится 8 мая на "Сантьяго Бернабеу".
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