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Киммих - о 2:2 с Реалом: Бавария была лучшей командой и имела больше шансов

Лига Чемпионов

Один из лидеров мюнхенцев не считает результат игры справедливым

Киммих - о 2:2 с Реалом: Бавария была лучшей командой и имела больше шансов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих прокомментировал ничью с "Реалом" (2:2) в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов

"Я думаю, что мы были лучшей командой и имели больше шансов. Конечно, досадно, что соперник сравнял счёт с пенальти. Мы увидели, что более чем способны поддерживать темп, что у нас есть отрезки, когда мы контролируем игру и создаем моменты. Мы сможем сделать это и на следующей неделе", - цитирует Киммиха официальный сайт мюнхенцев.

Ответный матч между командами состоится 8 мая на "Сантьяго Бернабеу".

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Источник:
Bayern
Опубликовал: Александр Бураков
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