Киммих - о 2:2 с Реалом: Бавария была лучшей командой и имела больше шансов

Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих прокомментировал ничью с "Реалом" (2:2) в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов

"Я думаю, что мы были лучшей командой и имели больше шансов. Конечно, досадно, что соперник сравнял счёт с пенальти. Мы увидели, что более чем способны поддерживать темп, что у нас есть отрезки, когда мы контролируем игру и создаем моменты. Мы сможем сделать это и на следующей неделе", - цитирует Киммиха официальный сайт мюнхенцев.