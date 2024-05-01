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Кроос: Реал заслужил ничью в матче против Баварии

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Также Тони выразил уверенность в том, что на "Бернабеу" команда сыграет лучше

Кроос: Реал заслужил ничью в матче против Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Реала" Тони Кроос подвёл итоги первого матча против "Баварии" в рамках полуфинала Лиги чемпионов (2:2)

"Произошло много всего, обе команды сегодня отыграли разные отрезки. Довольно странно, что все голы были забиты, в то время как другая команда была лучше. Такое может случиться, когда на поле присутствуют настолько индивидуально сильные игроки.

Думаю, что ничья заслужена. Мы убеждены, что можем победить дома", - приводит слова немца пресс-служба "Баварии".

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Источник:
Bayern
Опубликовал: Александр Бураков
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