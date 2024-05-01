Кейн о ничьей с Реалом: Это великие игры. Атмосфера была невероятной. Именно за этим я и приехал

Капитан сборной Англии снова отметился забитым мячом - это его 43-й гол в 43 матчах этого сезона. Харри Кейн хочет прервать свою трофейную засуху и выиграть с "Баварией" Лигу чемпионов.

"Все, за что мы боремся в этом году, есть в этом соревновании. Будет трудно. Мы должны идти [на "Бернабеу" на второй матч] с полной верой. Я здесь на много лет. Я здесь не на один год. Конечно, в начале сезона мы ожидали выиграть трофеи. Лига чемпионов - самый большой из них. Это большие игры. Атмосфера была невероятной. Это именно то, ради чего я сюда приехал, я хочу играть в этих больших играх, в эти большие моменты", - цитирует нападающего "Баварии" Харри Кейна BBC.

Добавим, что благодаря вчерашнему голу англичанин сравнялся с Килианом Мбаппе в списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша ЛЧ, имея на своем счету 8 забитых мячей.