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Боруссия Дортмунд - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Дортмунд против Парижа в полуфинале ЛЧ – смотреть онлайн трансляцию матча

Боруссия Дортмунд - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Во втором полуфинале ЛЧ-2023/24 встретятся немецкий гранд, уповающий на традиции и трибуны, и "ПСЖ", где французская идентичность сильно разбавлена нефтедолларами с Востока. На бумаге Париж очевидно сильнее – у него больше звезд, длиннее лавка. Тем не менее, не спешите списывать Дортмунд. Во-первых, это куражная команда, способная прыгать выше головы. Ну, и тренер Эдин Терзич не раз показал, что умеет ставить игру в больших матчах.

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Лига чемпионов, полуфинал, первый матч

1 мая 2024. Дортмунд, "Вестфаленштадион"

"Боруссия" Дортмунд 22:00 "ПСЖ"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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Телетрансляція матчу Боруссія Дортмунд - ПСЖ
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Если у вас нет возможности посмотреть видео, UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча Боруссия Дортмунд – Пари Сен-Жермен

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