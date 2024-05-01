Боруссия Дортмунд - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Во втором полуфинале ЛЧ-2023/24 встретятся немецкий гранд, уповающий на традиции и трибуны, и "ПСЖ", где французская идентичность сильно разбавлена нефтедолларами с Востока. На бумаге Париж очевидно сильнее – у него больше звезд, длиннее лавка. Тем не менее, не спешите списывать Дортмунд. Во-первых, это куражная команда, способная прыгать выше головы. Ну, и тренер Эдин Терзич не раз показал, что умеет ставить игру в больших матчах.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Лига чемпионов, полуфинал, первый матч

1 мая 2024. Дортмунд, "Вестфаленштадион"

"Боруссия" Дортмунд 22:00 "ПСЖ"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Боруссія Дортмунд - ПСЖ Смотреть трансляцию