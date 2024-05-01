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Боруссия Дортмунд - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Дортмунд против Парижа в полуфинале ЛЧ – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во втором полуфинале ЛЧ-2023/24 встретятся немецкий гранд, уповающий на традиции и трибуны, и "ПСЖ", где французская идентичность сильно разбавлена нефтедолларами с Востока. На бумаге Париж очевидно сильнее – у него больше звезд, длиннее лавка. Тем не менее, не спешите списывать Дортмунд. Во-первых, это куражная команда, способная прыгать выше головы. Ну, и тренер Эдин Терзич не раз показал, что умеет ставить игру в больших матчах.
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Лига чемпионов, полуфинал, первый матч
1 мая 2024. Дортмунд, "Вестфаленштадион"
"Боруссия" Дортмунд 22:00 "ПСЖ"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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