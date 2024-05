"Это был только первый матч". Тухель снова предсказал гол Гнабри в ворота Реала

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель отреагировал на замечание журналистов о том, что вингер команды Серж Гнабри всё же не распечатал ворота "Реала" (2:2) в поединке Лиги чемпионов, вопреки его предсказанию.

Ответная игра между командами состоится 8 мая в Мадриде.

???? “You predicted Gnabry to score tonight…”.



❗️ Thomas Tuchel: “It's only first half. He will score. We have a second half at the Bernabéu and he will score”. pic.twitter.com/iyj0CJPT4c