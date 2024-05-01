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"Это был только первый матч". Тухель снова предсказал гол Гнабри в ворота Реала

Лига Чемпионов

Наставник мюнхенцев не отказался от своего прогноза

"Это был только первый матч". Тухель снова предсказал гол Гнабри в ворота Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Томас Тухель отреагировал на замечание журналистов о том, что вингер команды Серж Гнабри всё же не распечатал ворота "Реала" (2:2) в поединке Лиги чемпионов, вопреки его предсказанию.

"Это только первый матч. Он забьет. У нас есть второй матч на "Бернабеу" - там он забьет", - приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ответная игра между командами состоится 8 мая в Мадриде.

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Реал (Мадрид) Томас Тухель Серж Гнабри бавария
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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