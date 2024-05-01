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"Это был только первый матч". Тухель снова предсказал гол Гнабри в ворота Реала
Наставник мюнхенцев не отказался от своего прогноза
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель отреагировал на замечание журналистов о том, что вингер команды Серж Гнабри всё же не распечатал ворота "Реала" (2:2) в поединке Лиги чемпионов, вопреки его
"Это только первый матч. Он забьет. У нас есть второй матч на "Бернабеу" - там он забьет", - приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).
Ответная игра между командами состоится 8 мая в Мадриде.
???? “You predicted Gnabry to score tonight…”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2024
❗️ Thomas Tuchel: “It's only first half. He will score. We have a second half at the Bernabéu and he will score”. pic.twitter.com/iyj0CJPT4c
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