"Это был только первый матч". Тухель снова предсказал гол Гнабри в ворота Реала

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель отреагировал на замечание журналистов о том, что вингер команды Серж Гнабри всё же не распечатал ворота "Реала" (2:2) в поединке Лиги чемпионов, вопреки его предсказанию.

"Это только первый матч. Он забьет. У нас есть второй матч на "Бернабеу" - там он забьет", - приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ответная игра между командами состоится 8 мая в Мадриде.