  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Терзич о сегодняшней игре с ПСЖ: У нас есть возможность получить хороший результат пользуясь фактором родных стен
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Терзич о сегодняшней игре с ПСЖ: У нас есть возможность получить хороший результат пользуясь фактором родных стен

Лига Чемпионов

Дортмундские болельщики умеют должным образом поддерживать свою команду

Терзич о сегодняшней игре с ПСЖ: У нас есть возможность получить хороший результат пользуясь фактором родных стен

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

«Боруссия»-«ПСЖ» встретятся между собой вновь в нынешней кампании Лиги чемпионов. Так сложился жребий этой сетки, но мало кто мог себе представить, что эта пара пересечется на такой высокой стадии плей-офф. Главный тренер дортмундцев Эдин Терзич накануне встречи заявил, что его команду ожидает два очень тяжелых поединка с французами.

«У нас есть возможность получить хороший результат пользуясь фактором родных стен. Мы должны получить небольшое преимущество, которое улучшит нашу ситуацию в Париже. Мы должны играть на самом высоком уровне в течение 180 минут, чтобы осуществить нашу мечту о выходе в финал. Сначала Дортмунд, а затем на следующей неделе в Париже. «ПСЖ» находится на своем пике в этом сезоне. Они достигли много хороших результатов и имеют лишь одно поражение в 2024 году. Мы должны превзойти тот результат, который был в Дортмунде тогда [1:1 на групповом этапе, - Прим.ред.]», - сказал Эдин Терзич во время пресс-конференции.

Добавим, что «Боруссия» в шести матчах против «ПСЖ» побеждала соперника лишь раз, а именно в первом поединке 1/8 финала ЛЧ сезона 2019/20 немцы были сильнее французов 2:1.

По теме
yellow-arrow
Боруссия Дортмунд — ПСЖ. Анонс и прогноз полуфинала Лиги чемпионов на 01.05.2024
yellow-arrow
"Это был только первый матч". Тухель снова предсказал гол Гнабри в ворота Реала
yellow-arrow
Боруссия Дортмунд - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Эдин Терзич “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Боруссія Дортмунд
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости