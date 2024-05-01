Терзич о сегодняшней игре с ПСЖ: У нас есть возможность получить хороший результат пользуясь фактором родных стен

«Боруссия»-«ПСЖ» встретятся между собой вновь в нынешней кампании Лиги чемпионов. Так сложился жребий этой сетки, но мало кто мог себе представить, что эта пара пересечется на такой высокой стадии плей-офф. Главный тренер дортмундцев Эдин Терзич накануне встречи заявил, что его команду ожидает два очень тяжелых поединка с французами.

«У нас есть возможность получить хороший результат пользуясь фактором родных стен. Мы должны получить небольшое преимущество, которое улучшит нашу ситуацию в Париже. Мы должны играть на самом высоком уровне в течение 180 минут, чтобы осуществить нашу мечту о выходе в финал. Сначала Дортмунд, а затем на следующей неделе в Париже. «ПСЖ» находится на своем пике в этом сезоне. Они достигли много хороших результатов и имеют лишь одно поражение в 2024 году. Мы должны превзойти тот результат, который был в Дортмунде тогда [1:1 на групповом этапе, - Прим.ред.]», - сказал Эдин Терзич во время пресс-конференции.

Добавим, что «Боруссия» в шести матчах против «ПСЖ» побеждала соперника лишь раз, а именно в первом поединке 1/8 финала ЛЧ сезона 2019/20 немцы были сильнее французов 2:1.