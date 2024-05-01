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Забитцер - о недооценке Боруссии перед матчем с ПСЖ: Не знаю, есть ли в Лиге чемпионов аутсайдеры

Лига Чемпионов
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Будем надеяться на интересную игру от обеих команд

Забитцер - о недооценке Боруссии перед матчем с ПСЖ: Не знаю, есть ли в Лиге чемпионов аутсайдеры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Последний раз дортмундская "Боруссия" выходила в финал Лиги чемпионов УЕФА 30 апреля 2013 года. Тогда "черно-желтые" получили путевку в Лондон благодаря разгромной домашней победе со счетом 4:1 и выездному поражению от мадридского "Реала" со счетом 0:2. Накануне сегодняшнего полуфинала против "ПСЖ" полузащитник "Боруссии" Марсель Забитцер рассказал, насколько его команда верит, что сможет обыграть французов.

"Ожидание полуфинала достаточно высокое не только в команде и клубе. Вы замечаете это везде, многие люди говорят с вами об этом. Мы знаем, что это за игра и что она значит для людей здесь. Мы также хотим сделать людей здесь счастливыми, как в игре против "Атлетико" - это было бы хорошей историей для всех. Я не знаю есть ли аутсайдеры в Лиге чемпионов? Я думаю, что в Париже немного довольны тем, что мы попали им в соперники на жеребьевке. Но мы должны показать им, что это, возможно, ошибочное восприятие. Наша большая цель - выбить Париж и дойти до финала", - заявил Марсель Забитцер.

Добавим, что во время игр между этими командами на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, "Боруссия" сыграла вничью в Дортмунде 1:1 и уступила парижанам на выезде 0:2.

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Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Марсель Забитцер “ПСЖ”
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Источник:
Боруссія Дортмунд
Опубликовал: Александр Гресь
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