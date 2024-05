Кроос - о своём ассисте в игре с Баварией: Это заслуга Винисиуса

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос высказался о своём голевом ассисте на Винисиуса Жуниора, благодаря которому "сливочные" повели в счёте в полуфинальном матче Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" (2:2).

Напомним, Кроос выступал в составе "Баварии" с 2007 по 2014 год.

⚪️???????? Toni Kroos on his pass: "I saw that their centre backs always follow Vini Jr and I know Vini always makes runs into the space... that’s why the credit is to Viní".



"He opened the space. The pass was ok!". pic.twitter.com/4xrH8AeQI3