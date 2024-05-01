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Кроос - о своём ассисте в игре с Баварией: Это заслуга Винисиуса
Скромность - залог успеха
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос высказался о своём голевом ассисте на Винисиуса Жуниора, благодаря которому "сливочные" повели в счёте в полуфинальном матче Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" (2:2).
"Я видел, что их центральные защитники всегда следуют за Винисиусом, и я знаю, что Вини всегда выбегает в свободное пространство. В этом его заслуга. Он создал пространство. Пас получился хорошим", - цитирует Крооса журналист Фабрицио Романо.
Напомним, Кроос выступал в составе "Баварии" с 2007 по 2014 год.
⚪️???????? Toni Kroos on his pass: "I saw that their centre backs always follow Vini Jr and I know Vini always makes runs into the space... that’s why the credit is to Viní".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 1, 2024
"He opened the space. The pass was ok!". pic.twitter.com/4xrH8AeQI3
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