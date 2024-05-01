Кроос - о своём ассисте в игре с Баварией: Это заслуга Винисиуса

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос высказался о своём голевом ассисте на Винисиуса Жуниора, благодаря которому "сливочные" повели в счёте в полуфинальном матче Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" (2:2).

"Я видел, что их центральные защитники всегда следуют за Винисиусом, и я знаю, что Вини всегда выбегает в свободное пространство. В этом его заслуга. Он создал пространство. Пас получился хорошим", - цитирует Крооса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Кроос выступал в составе "Баварии" с 2007 по 2014 год.