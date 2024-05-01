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Маркевич: Фаворитом в матче с Боруссией считаю ПСЖ
Мирон Богданович назвал фаворита противостояния
Фото: ФК Карпати
1 мая состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов по футболу между немецкой "Боруссией" и французским ПСЖ.
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич рассказал, кому отдает предпочтение в сегодняшнем противостоянии:
"По итогам двух матчей в финал выйдет ПСЖ. У парижан сейчас состав не такой "звездный", как раньше, но они берут другими достоинствами. В частности, четко прослеживается командная игра, как в наступлении, так и при потере мяча, когда надо сразу отработать в отборе.
Что же касается сегодняшнего результата, то склоняюсь к тому, что все закончится подписанием мирного соглашения", – заявил Маркевич.
Напомним, матч начнется в 22:00 по Киеву.
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