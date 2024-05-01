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Маркевич: Фаворитом в матче с Боруссией считаю ПСЖ

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Мирон Богданович назвал фаворита противостояния

Маркевич: Фаворитом в матче с Боруссией считаю ПСЖ

Фото: ФК Карпати

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1 мая состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов по футболу между немецкой "Боруссией" и французским ПСЖ.

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич рассказал, кому отдает предпочтение в сегодняшнем противостоянии:

"По итогам двух матчей в финал выйдет ПСЖ. У парижан сейчас состав не такой "звездный", как раньше, но они берут другими достоинствами. В частности, четко прослеживается командная игра, как в наступлении, так и при потере мяча, когда надо сразу отработать в отборе.

Что же касается сегодняшнего результата, то склоняюсь к тому, что все закончится подписанием мирного соглашения", – заявил Маркевич.

Напомним, матч начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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