Маркевич: Фаворитом в матче с Боруссией считаю ПСЖ

1 мая состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов по футболу между немецкой "Боруссией" и французским ПСЖ.

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич рассказал, кому отдает предпочтение в сегодняшнем противостоянии:

"По итогам двух матчей в финал выйдет ПСЖ. У парижан сейчас состав не такой "звездный", как раньше, но они берут другими достоинствами. В частности, четко прослеживается командная игра, как в наступлении, так и при потере мяча, когда надо сразу отработать в отборе.

Что же касается сегодняшнего результата, то склоняюсь к тому, что все закончится подписанием мирного соглашения", – заявил Маркевич.