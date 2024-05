Модрич установил клубный рекорд Реала в Лиге чемпионов

Лука Модрич стал самым возрастным игроком, принявшим участие в матче Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала".

Вчера хорватский хавбек вышел на поле на 75-й минуте в первом полуфинальном поединке текущего розыгрыша ЛЧ против "Баварии" (2:2) в возрасте 38 лет и 234 дней и, тем самым, превзошёл державшийся с 1965 года рекорд легендарного экс-нападающего Ференца Пушкаша.

Напомним, срок действующего трудового соглашения Модрича с "Реалом" истекает в июне этого года. Ранее сообщалось , что Лука хочет провести в стане "сливочных" ещё один сезон.

???? ????????????????????????: Luka Modrić has become the oldest player to play a Champions League game with Real Madrid. He did it at 38 years and 234 days, surpassing Ferenc Puskás' record. pic.twitter.com/w3YQbxzmgs