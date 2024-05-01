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Модрич установил клубный рекорд Реала в Лиге чемпионов
Респект
Getty Images/Global Images Ukraine
Лука Модрич стал самым возрастным игроком, принявшим участие в матче Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала".
Вчера хорватский хавбек вышел на поле на 75-й минуте в первом полуфинальном поединке текущего розыгрыша ЛЧ против "Баварии" (2:2) в возрасте 38 лет и 234 дней и, тем самым, превзошёл державшийся с 1965 года рекорд легендарного экс-нападающего Ференца Пушкаша.
Напомним, срок действующего трудового соглашения Модрича с "Реалом" истекает в июне этого года.
???? ????????????????????????: Luka Modrić has become the oldest player to play a Champions League game with Real Madrid. He did it at 38 years and 234 days, surpassing Ferenc Puskás' record. pic.twitter.com/w3YQbxzmgs— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 30, 2024
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