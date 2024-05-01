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"Он действовал слишком агрессивно". Тухель назвал виновника двух голов в ворота Баварии

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В ответном матче он вряд ли выйдет в старте

"Он действовал слишком агрессивно". Тухель назвал виновника двух голов в ворота Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Томас Тухель подверг критике действия защитника Ким Мин Чжэ в моментах с двумя пропущенными голами мюнхенцев в матче с "Реалом" (2:2) в Лиге чемпионов.

"Он дважды был слишком "жаден". Он слишком рано сделал первое движение против Винисиуса в первом голе и Тони Кроос воспользоваться этим. Он гадал и действовал слишком агрессивно.

Во втором голе, к сожалению, он допустил ещё одну ошибку. В том эпизоде нас было пятеро, соперников - двое. Не было необходимости так агрессивно защищаться против Родриго. В тот момент, когда Эрик (Дайер - прим.) собирался помочь, Ким сбил Родриго. К сожалению, из-за высокого индивидуального мастерства соперника, эти ошибки наказываются. Но что ж, надо двигаться дальше", - приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

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Реал (Мадрид) Томас Тухель Ким Мин Чжэ бавария
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Опубликовал: Александр Бураков
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