"Он действовал слишком агрессивно". Тухель назвал виновника двух голов в ворота Баварии

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель подверг критике действия защитника Ким Мин Чжэ в моментах с двумя пропущенными голами мюнхенцев в матче с "Реалом" (2:2) в Лиге чемпионов.

Tuchel criticizes Kim Min-jae for both goals: "He was too 'greedy' twice. He made the first move too early against Vinicius in the first goal and got caught by Toni Kroos' pass. He speculated and was too aggressive. In the second goal, unfortunately it was another mistake. We… pic.twitter.com/IXaZnoWkyO