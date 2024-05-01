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"Он действовал слишком агрессивно". Тухель назвал виновника двух голов в ворота Баварии
В ответном матче он вряд ли выйдет в старте
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель подверг критике действия защитника Ким Мин Чжэ в моментах с двумя пропущенными голами мюнхенцев в матче с "Реалом" (2:2) в Лиге чемпионов.
"Он дважды был слишком "жаден". Он слишком рано сделал первое движение против Винисиуса в первом голе и Тони Кроос воспользоваться этим. Он гадал и действовал слишком агрессивно.
Во втором голе, к сожалению, он допустил ещё одну ошибку. В том эпизоде нас было пятеро, соперников - двое. Не было необходимости так агрессивно защищаться против Родриго. В тот момент, когда Эрик (Дайер - прим.) собирался помочь, Ким сбил Родриго. К сожалению, из-за высокого индивидуального мастерства соперника, эти ошибки наказываются. Но что ж, надо двигаться дальше", - приводит слова Тухеля Bayern & Germany.
Tuchel criticizes Kim Min-jae for both goals: "He was too 'greedy' twice. He made the first move too early against Vinicius in the first goal and got caught by Toni Kroos' pass. He speculated and was too aggressive. In the second goal, unfortunately it was another mistake. We… pic.twitter.com/IXaZnoWkyO— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 30, 2024
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