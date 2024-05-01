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Кейн: Пенальти Реалу? Я увидел, что Лунин чуть-чуть раньше времени дернулся в другую сторону
Харри рассказал о том, как бил пенальти и про то, о чем он общался с Беллингемом
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Баварии" Харри Кейн рассказал о том, как он реализовал пенальти в
"Перед пенальти ко мне подошел Беллингем и что-то сказал... Честно говоря, я его не расслышал и уже позже переспросил, что он говорил - он ответил, мол, сказал мне, что знает, что я буду бить в левый угол.
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Так или иначе, я все равно ударил в левый угол. Для меня все сложилось идеально, потому что я увидел, что Лунин чуть-чуть раньше времени дернулся в другую сторону, а я отправил мяч в левый угол", — сказал Кейн.
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