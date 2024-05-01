Кейн: Пенальти Реалу? Я увидел, что Лунин чуть-чуть раньше времени дернулся в другую сторону

Форвард "Баварии" Харри Кейн рассказал о том, как он реализовал пенальти в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Реалом" (2:2).

"Перед пенальти ко мне подошел Беллингем и что-то сказал... Честно говоря, я его не расслышал и уже позже переспросил, что он говорил - он ответил, мол, сказал мне, что знает, что я буду бить в левый угол.

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