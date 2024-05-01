  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Фюллькруг открыл счет в матче с ПСЖ. В борьбе с Никласом серьезно травмировался защитник парижан
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фюллькруг открыл счет в матче с ПСЖ. В борьбе с Никласом серьезно травмировался защитник парижан

Лига Чемпионов
Обновлено

Травма в первом тайме

Фюллькруг открыл счет в матче с ПСЖ. В борьбе с Никласом серьезно травмировался защитник парижан

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

1 мая "ПСЖ" играет против "Боруссии Д" в рамках полуфинала Лиги Чемпионов.

В первом тайме на 42-й минуте поединка травмировался защитник парижан Лукас Эрнандес. Игрок в единоборстве с Никласом Фуллькругом, открывшим счет в этом поединке (36'), вероятно, получил травму передней крестообразной связки. Для более точной информации следует дождаться результатов медицинского обследования.

28-летнего футболиста заменили на Лукаса Бералдо.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По теме
yellow-arrow
½ еврокубков, 4 дня УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
yellow-arrow
Кейн: Пенальти Реалу? Я увидел, что Лунин чуть-чуть раньше времени дернулся в другую сторону
yellow-arrow
Третья встреча в сезоне. Боруссия Дортмунд - ПСЖ. Текстовая трансляция полуфинального матча Лиги чемпионов
Боруссия (Дортмунд) Лукас Эрнандес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости