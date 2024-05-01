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Фюллькруг открыл счет в матче с ПСЖ. В борьбе с Никласом серьезно травмировался защитник парижан
Травма в первом тайме
Getty Images / Global Images Ukraine
1 мая "ПСЖ" играет против "Боруссии Д" в рамках полуфинала Лиги Чемпионов.
В первом тайме на 42-й минуте поединка травмировался защитник парижан Лукас Эрнандес. Игрок в единоборстве с Никласом Фуллькругом, открывшим счет в этом поединке (36'), вероятно, получил травму передней крестообразной связки. Для более точной информации следует дождаться результатов медицинского обследования.
28-летнего футболиста заменили на Лукаса Бералдо.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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