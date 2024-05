Лига чемпионов. Боруссия Д — ПСЖ 1:0. Шмели подобрались вплотную к финалу

"Боруссия" дома минимально обыграла "ПСЖ" в матче, где у нее не было значительного игрового преимущества.

"Шмели" выглядели лучше только в первом тайме. С Парижем так бывает — он хотел сыграть надежно, а получилось никак. В результате ноль ударов по воротам и безнадега вместо конструктива.

"Боруссия" один раз пробила эту защиту — Фюллькруг расстрелял ворота после классного лонгбола Шлоттербека.

Также был момент Забитцера, который с центра штрафной пробил точно в Доннарумму. Ну, и пожалуй все, перерыв.

3/3 - Niclas Füllkrug is only the third Borussia Dortmund player to both score three goals and assist three goals in a Champions League season, along with Stéphane Chapuisat in 1996-97 (3 goals, 3 assists) and Tomáš Rosický in 2002-03 (3 goals, 4 assists). Versatile. pic.twitter.com/UcoqnUVRmb

И вот представьте, сразу после него на поле вдруг объявился Париж. "ПСЖ" включил прессинг, контрпрессинг, начал больше двигаться. Ясно, "Боруссия" немного опешила.

Прежде, чем "Шмели" адаптировались к ожившему сопернику, тот обязан был забивать. Мбаппе и Хакими попали в штангу в одной атаке; чуть погодя Фабиан Руис головой умудрился промазать с пяти метров. Как?!

Впрочем, а как минутой позднее Фюллькруг не забил с линии вратарской? Тоже ведь абсолютно убойный момент.

Вообще второй тайм получился шикарным — атака на атаку, момент на момент, фол на фол. Лишь ближе к концу "ПСЖ" начал поддавливать "Боруссию", и Дембеле в сущности простил "Шмелей" на 80-й минуте. Впрочем, это его стиль. Никогда Усман не славился четкой реализацией моментов.

????⚫️ Jadon Sancho with 11 successful dribbles vs PSG tonight… the most completed by a player in a Champions League match this season. ⚡️



Borussia Dortmund want to negotiate and keep Sancho at the club next season, as reported earlier this week.



Talks to follow with Man United. pic.twitter.com/b4FmewAimj