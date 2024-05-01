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Лига чемпионов. Боруссия Д — ПСЖ 1:0. Шмели подобрались вплотную к финалу

Лига Чемпионов

Каркас ворот дважды помог своим

Лига чемпионов. Боруссия Д — ПСЖ 1:0. Шмели подобрались вплотную к финалу

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Federico Gambarini/picture alliance

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Боруссия" дома минимально обыграла "ПСЖ" в матче, где у нее не было значительного игрового преимущества.

"Шмели" выглядели лучше только в первом тайме. С Парижем так бывает — он хотел сыграть надежно, а получилось никак. В результате ноль ударов по воротам и безнадега вместо конструктива.

"Боруссия" один раз пробила эту защиту — Фюллькруг расстрелял ворота после классного лонгбола Шлоттербека.

Также был момент Забитцера, который с центра штрафной пробил точно в Доннарумму. Ну, и пожалуй все, перерыв.

И вот представьте, сразу после него на поле вдруг объявился Париж. "ПСЖ" включил прессинг, контрпрессинг, начал больше двигаться. Ясно, "Боруссия" немного опешила.

Прежде, чем "Шмели" адаптировались к ожившему сопернику, тот обязан был забивать. Мбаппе и Хакими попали в штангу в одной атаке; чуть погодя Фабиан Руис головой умудрился промазать с пяти метров. Как?!

Впрочем, а как минутой позднее Фюллькруг не забил с линии вратарской? Тоже ведь абсолютно убойный момент.

Вообще второй тайм получился шикарным — атака на атаку, момент на момент, фол на фол. Лишь ближе к концу "ПСЖ" начал поддавливать "Боруссию", и Дембеле в сущности простил "Шмелей" на 80-й минуте. Впрочем, это его стиль. Никогда Усман не славился четкой реализацией моментов.

Таким образом, имеем победу "Боруссии". Она, конечно, не делает ее фаворитом перед выездом в Париж, но если после жеребьевки шансы команд расценивали как 55-45 в пользу "ПСЖ", то сейчас они выровнялись. "Шмели" неидеальны, но Фюллькруг продавливает Маркиньоса, Адейеми никогда не устает, а Санчо способен обыграть любого. На "Парк де Пренс" будет горячо!

1/2 финала Лиги чемпионов, первый матч. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия Дортмунд" - "ПСЖ" - 1:0

Гол: Фюллькруг, 36

"Боруссия": Кобель — Рюэрсон (Вольф, 87), Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен — Забитцер, Джан — Санчо, Брандт (Нмеча, 88), Адейеми (Ройс, 83) — Фюллькруг (Мукоко, 90+1)

"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Люка Эрнандес (Бералдо, 42), Мендеш — Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис — Дембеле, Мбаппе, Барколя (Коло Муани, 65)

Предупреждения: Маатсен, 19, Шлоттербек, 74 — Фабиан Руис, 53

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1 голосов
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
02.05.2024 в 00:32
Мої симпатії на боці Борусії. Але все ж у фіналі майже напевно буде ПСЖ разом з Реалом, де знову ж таки майже напевне переможцем стане Реал, і це було б справедливо.
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Комментарии 19
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
02.05.2024 в 00:32
Мої симпатії на боці Борусії. Але все ж у фіналі майже напевно буде ПСЖ разом з Реалом, де знову ж таки майже напевне переможцем стане Реал, і це було б справедливо.
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Вarcelinius
02.05.2024 в 00:51
Наивысшей справедливостью было бы назначить Реал победителем ЛЧ заранее на 10 лет вперёд. Или по крайней мере до кончины Папашки Переса.
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Вarcelinius
02.05.2024 в 00:19
А немцы стали ссыкливее.... И Бавария уже не та... и Боруссия... нндаа...
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Вarcelinius
02.05.2024 в 00:46
А всё почему? Толерасты-с блъ.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.05.2024 в 00:53
то ли дело весна 2013-го, когда пиво в полуфинале просто смыло хамон!))) вот я наслаждался этими играми гансов против тикитакеров и сливок)))
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Вarcelinius
02.05.2024 в 00:56
Нндаа... Не той вже німець, Рейн-річка не та...
 
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download1 (huyersk)
02.05.2024 в 00:09
Гадаю усі 4 полуфіналіста гідні грати у фіналі. Побачимо, кому посміхнеться примхлива повія фортуна!
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Spokoyno (Київ)
02.05.2024 в 00:10
Ви про яку "повію" у суддівській рясі ЧИ ШО
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metall5291 (Kharkiv)
02.05.2024 в 00:07
Рад за Боруссию. ПСЖ не нравился никогда.
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Spokoyno (Київ)
02.05.2024 в 00:05
Ну в Парижі буде зовсім інша гра... Та і суддівство теж Ну і Мбаппе (xG 0,17) може все-ж-таки прокинеться 90+ відсотків німецького фіналу точно не буде, а от фінал без німців більш вірогідний
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download1 (huyersk)
02.05.2024 в 00:05
А футбол то цікавіший за вчорашню вивіску, ні :?
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Вarcelinius
01.05.2024 в 23:59
Ну всё понятно короче. Реал-ПСЖ. Реал.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.05.2024 в 00:03
та 50/50... гансы тоже хотят кубок)))
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Вarcelinius
02.05.2024 в 00:06
Эльахуи судейку на ответку купит, как пить дать, верблюду.
 
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Spokoyno (Київ)
02.05.2024 в 00:07
А навіщо купувати... Можна попередити, що більше єврокубки судити не будеш
 
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Zidane5 (Одесса)
01.05.2024 в 23:59
Просто красавчики. Жду их в финале после ответки . Атмосфера на стадионе топ
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Вarcelinius
02.05.2024 в 00:03
Этим краусавчегам надо было забивать хотя бы ещё один мяч, а лучше два. И ведь могли же. Л0хи блъ.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.05.2024 в 00:04
писежуи тоже могли забивать (чего только штанги стОят?)
 
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download1 (huyersk)
02.05.2024 в 00:07
Атмосфера неймовірна. Я вже засумував за такою жвавою реакцією трубин на події на полі... Колись таке було норма, а зараз зажерлися
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