Энрике: Мы знали, что будет трудно. Это был очень честный матч

После полуфинального матча "Боруссия Дортмунд" - "ПСЖ", который закончился победой немцев со счетом 1:0, главный тренер парижан сказал следующее:

"Мы знали, что будет тяжело. Это был сбалансированный матч, очень честный. Обе команды имели шансы. Атаки много раз побеждали защиту. Они забили гол. У нас было несколько очень явных моментов, но мы не смогли. Это не то, что мы не можем преодолеть. Теперь мы должны идти домой, чтобы восстановиться и думать об ответном матче.

"Боруссия" впервые сыграет ответный матч на выезде, и наши болельщики не перестанут петь, петь, даже если мы проигрываем до матча, во время матча и после матча".