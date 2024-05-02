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Энрике: Мы знали, что будет трудно. Это был очень честный матч

Лига Чемпионов
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Слова главного тренера ПСЖ после матча

Энрике: Мы знали, что будет трудно. Это был очень честный матч

Getty Images/Global Images Ukraine

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После полуфинального матча "Боруссия Дортмунд" - "ПСЖ", который закончился победой немцев со счетом 1:0, главный тренер парижан сказал следующее:

"Мы знали, что будет тяжело. Это был сбалансированный матч, очень честный. Обе команды имели шансы. Атаки много раз побеждали защиту. Они забили гол. У нас было несколько очень явных моментов, но мы не смогли. Это не то, что мы не можем преодолеть. Теперь мы должны идти домой, чтобы восстановиться и думать об ответном матче.

"Боруссия" впервые сыграет ответный матч на выезде, и наши болельщики не перестанут петь, петь, даже если мы проигрываем до матча, во время матча и после матча".

Напомним, что "ПСЖ" уже стал чемпионом Франции, это произошло после поражения "Монако" в последнем матче Лиги 1. Также 25.05.2024 сыграет финал Кубка Франции против "Лиона".

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Источник:
Официальный сайт
Опубликовал: Андрей Мартыник
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