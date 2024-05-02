После полуфинала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ на выезде уступил "Боруссии" (Дортмунд) 0:1, мыслями с прессой поделился ветеран парижан Маркиньос.:

"Мы приехали сюда в поисках победы. Мы знали ситуацию здесь, с их болельщиками. У них много энергии. Наш первый тайм немного разочаровал. Мы могли сделать лучше. Я думаю, что во втором тайме мы были лучше, мы сделали намного лучше, мы создали много моментов, это все еще близкий результат, и мы собираемся вернуть этот счет 1-0. Работать на этой неделе с таким же менталитетом, как и в Барселоне, чтобы получить такой результат. После этого мы сможем сделать большие вещи и выйти в финал.

Болельщики? У них здесь своя сила. Там у нас есть сила. Это наша земля, наш дом и наши болельщики, которые толкают нас дальше. Они даже были здесь сегодня. Их было слышно, они здесь были, их было много. Мы благодарим их за это. И сейчас мы хотим попросить их выложиться в полную силу в ответном матче, чтобы мы могли отдать все, чтобы они могли отдать много энергии команде и чтобы мы могли выиграть этот матч".