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Матс Хуммельс: Мы показали очень сплоченную командную игру. Это был настоящий топовый матч
Слова лидера Боруссии Дортмунд
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
После полуфинального матча "Боруссия Дортмунд" - "ПСЖ" 1:0, капитан "шмелей" дал комментарий относительно игры своей команды:
"Мы показали очень сплоченную командную игру. Это был настоящий топовый матч. Мы были очень зрелыми. Мы также рады, что снова квалифицировались в Лигу чемпионов. Мы компенсировали наш неудачный сезон в Бундеслиге сильным сезоном в Лиге чемпионов. Вы не можете закрыть Мбаппе, Барколу или Дембеле на 90 минут. Это нормально, что у них есть шансы. Однако мы должны были рисковать, потому что если вы хотите добиться успеха на этом уровне, другого пути нет. Мы полностью осознавали, что здесь происходит. мы видели фотографии и видео. Вот что такое "Боруссия" Дортмунд!".
Напомним, что "Боруссия Дортмунд" имеет шанс повторить свой успех сезона 2012/2013, они тогда дошли до финала Лиги Чемпионов, но проиграли "Баварии" 1:2.
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