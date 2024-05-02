Себастьян Кель: Мы рады победе; не только результату, но и способу его достижения

После матча Лиги чемпионов "Боруссия Дортмунт" - "ПСЖ", спортивный директор "шмелей", оценил ситуацию в общении с прессой:

"Мы рады победе; не только результату, но и способу его достижения. Мы выступили очень, очень сильно и мало уступали в первом тайме. Нам пришлось побеждать Во втором тайме нам также немного повезло, но против ПСЖ в полуфинале мы защищались очень компактно и сами могли создать много моментов. Мы забили второй гол за то, как мы работали в обоих направлениях, и это также замечательно, что мы смогли обеспечить Германии пятое место в Таблице коэффициентов. В Париже будет очень горячо, и в следующем матче лиги они отдадутся, но вы увидели, что мы также имеем шанс выиграть в Париже на следующей неделе Наконец, нам нужна отличная игра, как сегодня".