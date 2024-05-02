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Себастьян Кель: Мы рады победе; не только результату, но и способу его достижения

Лига Чемпионов
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Слова спортивного директора дортмундцев

Себастьян Кель: Мы рады победе; не только результату, но и способу его достижения

https://www.bvb.de/eng/News/Overview/Kehl-A-big-compliment-for-the-way-we-worked-in-both-directions

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После матча Лиги чемпионов "Боруссия Дортмунт" - "ПСЖ", спортивный директор "шмелей", оценил ситуацию в общении с прессой:

"Мы рады победе; не только результату, но и способу его достижения. Мы выступили очень, очень сильно и мало уступали в первом тайме. Нам пришлось побеждать Во втором тайме нам также немного повезло, но против ПСЖ в полуфинале мы защищались очень компактно и сами могли создать много моментов. Мы забили второй гол за то, как мы работали в обоих направлениях, и это также замечательно, что мы смогли обеспечить Германии пятое место в Таблице коэффициентов. В Париже будет очень горячо, и в следующем матче лиги они отдадутся, но вы увидели, что мы также имеем шанс выиграть в Париже на следующей неделе Наконец, нам нужна отличная игра, как сегодня".

Напомним, что сейчас "Боруссия Дортмунд" занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Немецкого чемпионата. Они отстают от "РБ Лейпциг" на 5 очков после 31-го тура.

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Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов “ПСЖ”
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Источник:
Официальный сайт
Опубликовал: Андрей Мартыник
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