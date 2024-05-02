Официально Боруссия Дортмунд гарантировала себе Лигу чемпионов на следующий сезон, но это еще не гарантия для Шахтера

Боруссия победила "ПСЖ" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 1:0. Это значит, что Германия гарантированно финиширует в топ-2 сезонного рейтинга Таблицы коэффициентов, что предоставит пропуск пятой команде чемпионата в группу следующей ЛЧ.

Сейчас на этой пятой позиции Бундеслиги идет именно "Боруссия Дортмунд". В дополнение, "шмели" не смогут опуститься ниже, поэтому уже гарантированно текущую Лигу чемпионов выиграет команда, которая в следующий турнир отберется через чемпионат.

Однако вопрос с перспективами "Шахтера" еще не решен. Если "Боруссия" выиграет ЛЧ и финиширует пятой, то "горняки", если станут чемпионами УПЛ, будут вынуждены проходить отбор.

Подметим, что для "Шахтера нужен вылет "Боруссии" в полуфинале или ее поражение в финале.