  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Официально Боруссия Дортмунд гарантировала себе Лигу чемпионов на следующий сезон, но это еще не гарантия для Шахтера
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально Боруссия Дортмунд гарантировала себе Лигу чемпионов на следующий сезон, но это еще не гарантия для Шахтера

Лига Чемпионов
Обновлено

Что нужно Шахтеру, чтобы не проходить отбор

Официально Боруссия Дортмунд гарантировала себе Лигу чемпионов на следующий сезон, но это еще не гарантия для Шахтера

х

Новина українською

Боруссия победила "ПСЖ" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 1:0. Это значит, что Германия гарантированно финиширует в топ-2 сезонного рейтинга Таблицы коэффициентов, что предоставит пропуск пятой команде чемпионата в группу следующей ЛЧ.

Сейчас на этой пятой позиции Бундеслиги идет именно "Боруссия Дортмунд". В дополнение, "шмели" не смогут опуститься ниже, поэтому уже гарантированно текущую Лигу чемпионов выиграет команда, которая в следующий турнир отберется через чемпионат.

Однако вопрос с перспективами "Шахтера" еще не решен. Если "Боруссия" выиграет ЛЧ и финиширует пятой, то "горняки", если станут чемпионами УПЛ, будут вынуждены проходить отбор.

Подметим, что для "Шахтера нужен вылет "Боруссии" в полуфинале или ее поражение в финале.

По теме
yellow-arrow
Терзич: Это была заслуженная победа, хорошая командная игра
yellow-arrow
Себастьян Кель: Мы рады победе; не только результату, но и способу его достижения
yellow-arrow
Матс Хуммельс: Мы показали очень сплоченную командную игру. Это был настоящий топовый матч
Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости