Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Терзич: Это была заслуженная победа, хорошая командная игра
Комментарий главного тренера Боруссии Дортмунд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После завершения встречи "Боруссия Дортмунд" - "ПСЖ", главный тренер немецкого коллектива Эдин Терзич прокомментировал успех своих подопечных:
"Это была заслуженная победа, хорошая командная игра. Мы могли забить больше голов, но они тоже. Поэтому, на мой взгляд, результат в порядке. Мы много бежали, но в такой игре это необходимо. Нам надо заработать себе дорогу на Уэмбли. Все, что нам сейчас нужно, это ничья в ответном матче, но мы также хотим победить на следующей неделе. У нас есть небольшое преимущество и хорошая возможность".
Напомним, что гол забил Николас Фюлькруг на 36-й минуте встречи, матч так и закончился победой "шмелей" со счетом 1:0. Немецкий форвард перешел из бременского "Вердера" летом 2023 года за 13 млн евро.
Популярное сейчас
- ½ еврокубков, 4 дня УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
- Спор Салаха и Клоппа: лидер Вест Хэма раскрыл подробности конфликта
- Разгромные победы Шахтера и Динамо. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Бавария – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО