Терзич: Это была заслуженная победа, хорошая командная игра

После завершения встречи "Боруссия Дортмунд" - "ПСЖ", главный тренер немецкого коллектива Эдин Терзич прокомментировал успех своих подопечных:

"Это была заслуженная победа, хорошая командная игра. Мы могли забить больше голов, но они тоже. Поэтому, на мой взгляд, результат в порядке. Мы много бежали, но в такой игре это необходимо. Нам надо заработать себе дорогу на Уэмбли. Все, что нам сейчас нужно, это ничья в ответном матче, но мы также хотим победить на следующей неделе. У нас есть небольшое преимущество и хорошая возможность".