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Терзич: Это была заслуженная победа, хорошая командная игра

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Комментарий главного тренера Боруссии Дортмунд

Терзич: Это была заслуженная победа, хорошая командная игра

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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После завершения встречи "Боруссия Дортмунд" - "ПСЖ", главный тренер немецкого коллектива Эдин Терзич прокомментировал успех своих подопечных:

"Это была заслуженная победа, хорошая командная игра. Мы могли забить больше голов, но они тоже. Поэтому, на мой взгляд, результат в порядке. Мы много бежали, но в такой игре это необходимо. Нам надо заработать себе дорогу на Уэмбли. Все, что нам сейчас нужно, это ничья в ответном матче, но мы также хотим победить на следующей неделе. У нас есть небольшое преимущество и хорошая возможность".

Напомним, что гол забил Николас Фюлькруг на 36-й минуте встречи, матч так и закончился победой "шмелей" со счетом 1:0. Немецкий форвард перешел из бременского "Вердера" летом 2023 года за 13 млн евро.

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Боруссия (Дортмунд) Эдин Терзич “ПСЖ”
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Источник:
Официальный сайт
Опубликовал: Андрей Мартыник
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