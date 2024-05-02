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Боруссия Дортмунд не терпит поражений на своем поле в Лиге чемпионов уже 11 матчей подряд

Лига Чемпионов
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Для немецкой команды это рекорд

Боруссия Дортмунд не терпит поражений на своем поле в Лиге чемпионов уже 11 матчей подряд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера на "Сигнал Идуна Парк" "Боруссия" благодаря единственному голу Никласа Фюллькруга оказалась сильнее "ПСЖ" - 1:0. "Шмели" одержали первую победу над парижанами в Лиге чемпионов после первого матча 1/8 финала в кампании 2019-20, когда они вылетели во втором поединке. Кроме того, подопечные Эдина Терзича установили историческое достижение в Лиге чемпионов.

"Боруссия" не потерпела поражений в каждом из последних 11 домашних матчей самого престижного еврокубка (7 побед и 4 ничьи), - это самая длинная серия на "Сигнал Идуна Парк". Также, дортмундцы впервые выиграли четыре поединка подряд на своем поле на стадии плей-офф в этом соревновании. Последний раз "Боруссия" проигрывала у себя дома 3 ноября 2021 года в матче против "Аякса" - 1:3.

Добавим, что ответный матч между дортмундцами и "ПСЖ" состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов “ПСЖ”
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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Гресь
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