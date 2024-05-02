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Полузащитник ПСЖ стал вторым самым молодым игроком, который вышел в старте полуфинала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Об этом сообщает Opta Analyst

Полузащитник ПСЖ стал вторым самым молодым игроком, который вышел в старте полуфинала Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "ПСЖ" имел возможность спастись от минимального поражения в игре с "Боруссией", но немцев дважды спасала стойка. В общем, парижане в этом поединке нанесли 14 ударов, что стало наибольшим показателем без забитых мячей в Лиге чемпионов со времени ответного матча полуфинала-2020/21 против "Манчестер Сити" (14 ударов - проиграно 2:0).

Кроме того, в стартовом составе полуфинального поединка против "Боруссии" вышел полузащитник Варрен Заир-Эмери, который стал вторым самым молодым игроком на этой стадии розыгрыша еврокубка. На момент появления на поле игроку "ПСЖ" было 18 лет и 54 дня, а опережает его Юлиан Дракслер, которому в мае 2011 года за "Шальке" было 17 лет 226 дней.

Добавим, что в этом сезоне Варрен Заир-Эмери провел 40 матчей, где отметился 3 голами и 7 передачами.

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Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Варрен Заир-Эмери “ПСЖ”
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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Гресь
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