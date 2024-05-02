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Хакими - после 0:1 с Боруссией Д: Результат нас расстроил, но дома всё будет по-другому

Лига Чемпионов

Латераль обещает отыграть отставание

Хакими - после 0:1 с Боруссией Д: Результат нас расстроил, но дома всё будет по-другому

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими прокомментировал поражение от дортмундской "Боруссии" (0:1) в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов.

"Результат нас расстроил. Мы не воспользовались своими шансами, особенно во втором тайме. Знали, что "Боруссия" в первую очередь будет отправлять передачи за спины защитников. Нам нужно было помнить об этом. Тренер говорил с нами об этом всю неделю.

Дома все будет по-другому. С поддержкой наших болельщиков на нашем стадионе все будет совершенно иначе. Я очень верю в нашу команду. На следующей неделе мы не будем так разбрасываться моментами", - цитирует марокканца официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между "ПСЖ" и "Боруссией" состоится 7 мая в Париже.

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Боруссия (Дортмунд) Ашраф Хакими “ПСЖ”
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
02.05.2024 в 10:12
Дело не только в "за спину защитникам" они командно выключили из игры Мбаппе и Дембеле, не уступили в скорости Барколя... это тренерская победа - замысел, против которого у ПСЖ не нашлось ответа
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Комментарии 1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
02.05.2024 в 10:12
Дело не только в "за спину защитникам" они командно выключили из игры Мбаппе и Дембеле, не уступили в скорости Барколя... это тренерская победа - замысел, против которого у ПСЖ не нашлось ответа
Ответить
0
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