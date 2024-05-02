Хакими - после 0:1 с Боруссией Д: Результат нас расстроил, но дома всё будет по-другому

Защитник "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими прокомментировал поражение от дортмундской "Боруссии" (0:1) в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов.

"Результат нас расстроил. Мы не воспользовались своими шансами, особенно во втором тайме. Знали, что "Боруссия" в первую очередь будет отправлять передачи за спины защитников. Нам нужно было помнить об этом. Тренер говорил с нами об этом всю неделю.

Дома все будет по-другому. С поддержкой наших болельщиков на нашем стадионе все будет совершенно иначе. Я очень верю в нашу команду. На следующей неделе мы не будем так разбрасываться моментами", - цитирует марокканца официальный сайт УЕФА.