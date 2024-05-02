  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Молодость или опыт? Названы двое претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Молодость или опыт? Названы двое претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Награду разыграют MVP двух последних встреч

Молодость или опыт? Названы двое претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба УЕФА объявила имена футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В список претендентов вошли вингер "Реала" Винисиус Жуниор и защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс.

На счету Винисиуса два гола в матче с "Баварией" (2:2), в то время как Хуммельс помог сохранить в неприкосновенности ворота своей команды в игре против "ПСЖ" (1:0), совершив четыре отбора и девять возвратов владения мячом.

Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА.

По теме
yellow-arrow
Дель Пьеро: Санчо нужно вернуться в Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Полузащитник ПСЖ стал вторым самым молодым игроком, который вышел в старте полуфинала Лиги чемпионов
yellow-arrow
Хакими - после 0:1 с Боруссией Д: Результат нас расстроил, но дома всё будет по-другому
Матс Хуммельс Винисиус Лига чемпионов лучший игрок
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости