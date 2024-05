Молодость или опыт? Названы двое претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила имена футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В список претендентов вошли вингер "Реала" Винисиус Жуниор и защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс.

На счету Винисиуса два гола в матче с "Баварией" (2:2), в то время как Хуммельс помог сохранить в неприкосновенности ворота своей команды в игре против "ПСЖ" (1:0), совершив четыре отбора и девять возвратов владения мячом.

Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА.

