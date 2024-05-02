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Молодость или опыт? Названы двое претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Награду разыграют MVP двух последних встреч
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА объявила имена футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
В список претендентов вошли вингер "Реала" Винисиус Жуниор и защитник дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс.
На счету Винисиуса два гола в матче с "Баварией" (2:2), в то время как Хуммельс помог сохранить в неприкосновенности ворота своей команды в игре против "ПСЖ" (1:0), совершив четыре отбора и девять возвратов владения мячом.
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⚽ Vini brace in Munich— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2024
???? Faultless Hummels
Who should win the award? ????#UCLPOTW || @PlayStationEU
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