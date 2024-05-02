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Дель Пьеро: Санчо нужно вернуться в Манчестер Юнайтед

Лига Чемпионов

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Дель Пьеро: Санчо нужно вернуться в Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро остался впечатлён игрой Джейдона Санчо в 1/2 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (1:0).

"Если такой игрок способен играть в такого рода матчах на таком уровне, ему нужно вернуться в "Манчестер Юнайтед", – сказал итальянец в интервью CBS Sports.

Напомним, права на Санчо принадлежат "Манчестер Юнайтед", а в составе дортмундской "Боруссии" 24-летний вингер выступает на правах аренды.

Также Санчо установил рекорд ЛЧ по успешным обводкам (12) за матч среди английских футболистов.

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Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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