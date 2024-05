Дель Пьеро: Санчо нужно вернуться в Манчестер Юнайтед

Бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро остался впечатлён игрой Джейдона Санчо в 1/2 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (1:0).

Напомним, права на Санчо принадлежат "Манчестер Юнайтед", а в составе дортмундской "Боруссии" 24-летний вингер выступает на правах аренды.

Также Санчо установил рекорд ЛЧ по успешным обводкам (12) за матч среди английских футболистов.

Juventus and Italy legend Alessandro Del Piero believes Jadon Sancho should return to Manchester United ???? pic.twitter.com/RNpbf0uZGh