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Дель Пьеро: Санчо нужно вернуться в Манчестер Юнайтед
Интерпретировать можно по-разному
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро остался впечатлён игрой Джейдона Санчо в 1/2 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (1:0).
"Если такой игрок способен играть в такого рода матчах на таком уровне, ему нужно вернуться в "Манчестер Юнайтед", – сказал итальянец в интервью CBS Sports.
Напомним, права на Санчо принадлежат "Манчестер Юнайтед", а в составе дортмундской "Боруссии" 24-летний вингер выступает на правах аренды.
Также Санчо установил рекорд ЛЧ по успешным обводкам (12) за матч среди английских футболистов.
Juventus and Italy legend Alessandro Del Piero believes Jadon Sancho should return to Manchester United ???? pic.twitter.com/RNpbf0uZGh— ESPN FC (@ESPNFC) May 1, 2024
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