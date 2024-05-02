Нойер ошибся, Лунин – нет. Холостые от Мбаппе, 12 и 13-й игроки Боруссии Д и… отскок Реала? Обзор матчей ½ ЛЧ

Обсуждаем первые матчи полуфиналов Лиги чемпионов. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

А почему вообще Томас Тухель покидает Мюнхен? Может, ему следует остаться, по примеру Хави? Не особо уверенный, но привычный перформанс "Реала", гениальность взаимодействия Крооса и Винисиуса, оценка арбитража Клемана Тюрпена, позднее зажигание "Пари Сен-Жермен" и привет Тен Хагу от Санчо – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:50 – "Бавария" – "Реал" (2:2);

18:52 – "Боруссия Д" – "ПСЖ" (1:0);