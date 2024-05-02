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Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе

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Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Автобус "Пари Сен-Жермен" покинул "Сигнал Индуна Парк" без Килиана Мбаппе после поражения от дортмундской "Боруссии" (0:1) в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, 25-летнему форварду пришлось остаться на стадионе для прохождения антидопингового контроля. Позже он присоединился к своим товарищам по команде в аэропорту на собственном автомобиле.

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Ответный матч между "ПСЖ" и "Боруссией" состоится 7 мая в Париже. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

На счету Мбаппе 8 забитых голов в 11 играх в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

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Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов стадион "Сигнал Идуна Парк" Килиан Мбаппе “ПСЖ”
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Бураков
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