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Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе
Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine
Автобус "Пари Сен-Жермен" покинул "Сигнал Индуна Парк" без Килиана Мбаппе после поражения от дортмундской "Боруссии" (0:1) в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, 25-летнему форварду пришлось остаться на стадионе для прохождения антидопингового контроля. Позже он присоединился к своим товарищам по команде в аэропорту на собственном автомобиле.
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Ответный матч между "ПСЖ" и "Боруссией" состоится 7 мая в Париже. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
На счету Мбаппе 8 забитых голов в 11 играх в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
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