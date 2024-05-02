И в ваших жилах тоже есть огонь… Акценты зрителя на полуфиналах Лиги чемпионов

Первые, немецкие полуфиналы были что надо. Подчеркну, оба в равной степени, несмотря на разницу в результативности. Что в Мюнхене, что в Дортмунде насчитал с чертову дюжину угроз воротам, из коих к полумоментам отнес бы лишь по парочке. Хороший был футбол, зрелищный, не разочаровали.

Больше интриговал, конечно, Мюнхен. В середине первого тайма Винисиус вывел вперед “Реал”, в начале второго - после пенальти Кейна в счете уже вела “Бавария”. Паритет был восстановлен тем же Винисиусом и тоже с “точки” на 83-й минуте. Уведя Мадрид от поражения, он заодно и подвел черту под знаковыми событиями матча.

В Дортмунде “Боруссия” повела на 36-й минуте, отличился Фюллькруг. Да и весь первый тайм был за хозяевами поля. После перерыва у ПСЖ было вдоволь возможностей сравнять счет, но они ими не воспользовались, включая последний промах Руиса на 87-й минуте.

На мой взгляд, эта победа в один мяч, стала логичным исходом поединка. Пусть даже общее преимущество “Боруссии” в голевых шансах было символично. Я бы счел идеальным здесь счет 2:1. Такие же цифры, хоть и куда более отчетливо, проступают на моем табло в пользу “Баварии”. То есть, “Реал” как бы забил “лишний” гол.

“Боруссии”, безусловно, в этот раз повезло и конкретно. В дебюте второго тайма, при 1:0, сначала Мбаппе бьет в правую штангу, и в продолжение атаки Хакими - в левую. Королевский двойной шанс, но реализация еле-еле “принцев”.

Для меня самой заметной фигурой на поле остался Кейн - шесть ярчайших эпизодов “Баварии” с его участием, включая гол. Правда, он светился лишь до середины второго тайма. В тройку личностей включил бы также его одноклубника Сане и Фюллькруга из “Боруссии”.

Мадридец Винисиус в главной роли выступал реже, но сыграл ее блестяще. Со своим дублем став самым эффективным из них и, по совместительству, главным героем первых матчей.

Лично мне больше всего понравилась “Бавария” и меньше всего - “Реал”. Соперники в Дортмунде смотрелись на уровне, и на самом деле полуфинальной каши не испортил никто. Исходя из этих впечатлений, больше хотел бы увидеть в финале команду Тухеля, а вот во второй паре принципиального фаворита для себя не определил.

Однако многие из вас это кино уже видели не раз, и полагают, что далее все будет предсказуемо. Немецкие клубы останутся за бортом, а на “Уэмбли” - ну, вы в курсе… Я бы проиллюстрировал это, перефразировав слова известной старой песни из фильма Одесской киностудии.

“Боруссия”, “Бавария” и все, кто тут играл -

И в ваших жилах тоже есть огонь.

Но Лиге чемпионов по вкусу лишь “Реал”,

И он опять взойдёт на этот трон.

Ну очень похоже на реальный (во всех смыслах) сценарий кульминации и развязки. Будет жаль, если все завершится столь банально. Не УПЛ все-таки, где тройку лидеров можно было с легкостью предсказать и расставить по местам еще зимой. Но доживем - увидим…

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