  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Всем полуфиналистам уже гарантирована группа следующей ЛЧ. Объясняем, почему все еще открыт вопрос по Шахтеру
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Всем полуфиналистам уже гарантирована группа следующей ЛЧ. Объясняем, почему все еще открыт вопрос по Шахтеру

Лига Чемпионов
Обновлено

Если он выиграет УПЛ

Всем полуфиналистам уже гарантирована группа следующей ЛЧ. Объясняем, почему все еще открыт вопрос по Шахтеру

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В текущей Лиге чемпионов продолжают борьбу четыре команды:

"Реал" (Испания), "Бавария" (Германия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), ПСЖ (Франция).

Вчера, первого мая, в первом полуфинальном матче "Боруссия" победила ПСЖ 1:0. Благодаря этому результату Германия в Таблице коэффициентов гарантировала себе пребывание в топ-2 сезонного рейтинга. А это, в свою очередь, дает право заявить на одну команду больше в следующую Лигу чемпионов. То есть, в сезоне 2024/25 в группе от Германии сыграет не четыре, а минимум пять команд.

Всем полуфиналистам уже гарантирована группа следующей ЛЧ. Объясняем, почему все еще открыт вопрос по Шахтеру - изображение 1

Интересно, что именно "Боруссия" (Дортмунд) в Бундеслиге сейчас идет на пятой позиции. Она не имеет шансов опуститься ниже, поэтому ей уже гарантирован групповой раунд следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Как и ПСЖ, "Баварии" и "Реалу", которые гарантированно финишируют в своих чемпионатах в топ-4.

Итак, все полуфиналисты – уже точно будут участниками следующего розыгрыша турнира. Следует напомнить, что если победитель Лиги чемпионов получает место в группе через чемпионат, то квота победителя Лиги чемпионов (CLTH) отходит самому рейнтинговому клубу чемпионской ветки квалификации Лиги чемпионов. А это – украинский "Шахтер", который сейчас возглавляет таблицу УПЛ.

Почему же тогда нельзя уже сейчас говорить о том, что "Шахтеру" гарантирована группа следующей Лиги чемпионов в случае победы в УПЛ? Все дело в приоритетности распределения мест.

По регламенту УЕФА, приоритет при распределении прямых путевок в группу Лиги чемпионов предоставляется в таком порядке:

  1. по результатам внутреннего чемпионата;
  2. победителям евротурниров;
  3. дополнительные места за достижения в Таблице коэффициентов.

"Боруссия" пока гарантировала себе групповой этап следующей Лиги чемпионов по третьему пункту. А "Шахтер" может обойти квалификацию только в случае, если одна и та же команда пройдет в группу Лиги чемпионов по двум первым пунктам из трех приведенных выше. Из этого следует, что "Шахтеру" в случае чемпионства в УПЛ нужно еще одно условие: вылет "Боруссии" из полуфинала Лиги чемпионов / или ее поражение в финале. Победа "Боруссии" в Лиге чемпионов устроит "Шахтер" только в случае финиша «шмелей» в топ-4 Бундеслиги.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Если "Боруссия" выиграет Лигу чемпионов, а во внутреннем первенстве финиширует пятой, то без квалификации в группу попадет шестая команда Бундеслиги. "Шахтеру" тогда придется пройти одного соперника на пути к групповому раунду.

Если чемпионом УПЛ станет "Динамо", ему придется проходить отбор (один соперник на пути) при любых обстоятельствах.

По теме
yellow-arrow
И в ваших жилах тоже есть огонь… Акценты зрителя на полуфиналах Лиги чемпионов
yellow-arrow
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе
yellow-arrow
Дель Пьеро: Санчо нужно вернуться в Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости