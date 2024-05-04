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"Игра носит абсолютно решающий характер". Мюллер - об ответном матче с Реалом

Лига Чемпионов
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Игроки Баварии надеются осуществить мечту

"Игра носит абсолютно решающий характер". Мюллер - об ответном матче с Реалом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Баварии" Томас Мюллер поделился мыслями касаемо ответного матча против мадридского "Реала".

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"Исходная ситуация перед ответным матчем ясна. Победитель идет дальше. Таким образом, игра носит абсолютно решающий характер. В следующую среду у нас будет возможность осуществить детскую мечту и выйти в финал ЛЧ. Мы сделаем все возможное для этого", — написал в своем инстаграме Мюллер.

Напомним, первая игра мюнхенской команды с "Реал Мадридом" в полуфинале Лиги чемпионов закончилась ничьей со счетом 2:2. Ответный матч состоится 8 мая в Мадриде.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Реал (Мадрид)
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Источник:
Інстаграм Томаса Мюллера
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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