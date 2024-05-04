"Игра носит абсолютно решающий характер". Мюллер - об ответном матче с Реалом

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер поделился мыслями касаемо ответного матча против мадридского "Реала".

"Исходная ситуация перед ответным матчем ясна. Победитель идет дальше. Таким образом, игра носит абсолютно решающий характер. В следующую среду у нас будет возможность осуществить детскую мечту и выйти в финал ЛЧ. Мы сделаем все возможное для этого", — написал в своем инстаграме Мюллер.