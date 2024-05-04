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"Игра носит абсолютно решающий характер". Мюллер - об ответном матче с Реалом
Игроки Баварии надеются осуществить мечту
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер поделился мыслями касаемо ответного матча против мадридского "Реала".
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"Исходная ситуация перед ответным матчем ясна. Победитель идет дальше. Таким образом, игра носит абсолютно решающий характер. В следующую среду у нас будет возможность осуществить детскую мечту и выйти в финал ЛЧ. Мы сделаем все возможное для этого", — написал в своем инстаграме Мюллер.
Напомним, первая игра мюнхенской команды с "Реал Мадридом" в полуфинале Лиги чемпионов закончилась ничьей со счетом 2:2. Ответный матч состоится 8 мая в Мадриде.
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