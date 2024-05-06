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Луис Энрике о ответном матче с Боруссией: Завтрашний день будет жизненно важным, как и весь сезон
В этом противостоянии еще ничего не решено
Getty Images/Global Images Ukraine
Уже 7 мая в Париже мы узнаем первого финалиста нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Первый поединок завершился минимальной победой "Боруссии" над "ПСЖ". Накануне завтрашнего ответного матча, главный тренер парижан Луис Энрике отметил, что нынешняя цель его команды является выход в финал еврокубка.
"Завтрашний день будет жизненно важным, как и весь сезон. Это необычно, атмосфера в Дортмунде была очень приятной, и я надеюсь, что здесь она будет такой же. Матч будет зависеть от результата. Посмотрим, что будет дальше. Счет показывает, что мы вылетели, но идея заключается в том, чтобы играть так же. Это никоим образом не изменит наш менталитет. Не обязательно забивать два, достаточно забить один. Два гола забиваются за три секунды, но можно и пропустить два гола. Пропустить гол - это нормально, как мы видели в матче с "Барсой". Я думаю, что это будет такая же игра, как и в первом матче", - заявил Луис Энрике не предматчевой пресс-конференции.
Добавим, что в случае успешного результата по итогам двухматчевого противостояния, "ПСЖ" может во второй раз в истории выйти в финал Лиги чемпионов. Если сильнее окажется "Боруссия", то немецкая команда в третий раз сыграет в финале самого престижного еврокубка.
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