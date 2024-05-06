Мюллер: Реал очень опасен, но с ним можно играть. Нас ждёт равный матч

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Первая встреча завершилась вничью - 2:2.

"У "Реала" много сильных сторон. Они могут отступить и без проблем защищаться. Они знают, что у них есть футболисты, способные отлично действовать на контратаках. Этот план срабатывал уже достаточно много раз. Неслучайно в последние годы они постоянно выходили в полуфиналы. "Реал" очень опасен, но с ними тоже можно играть. Сможем ли мы их победить, будет зависеть от того, сможем ли мы отобрать мяч или нет.

Это будет равная игра на острие ножа. Многое в футболе сводится к реализации моментов. У нас было два хороших шанса отличиться во втором тайме против "Штутгарта", когда счет был 1:1. Если ты упускаешь шансы - ты проигрываешь. Если реализовываешь - выигрываешь. Всё просто", - цитирует 34-летнего Мюллера официальный сайт мюнхенцев.