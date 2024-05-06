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Мюллер: Реал очень опасен, но с ним можно играть. Нас ждёт равный матч
Вице-капитан мюнхенцев оценил шансы своей команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Первая встреча завершилась вничью - 2:2.
"У "Реала" много сильных сторон. Они могут отступить и без проблем защищаться. Они знают, что у них есть футболисты, способные отлично действовать на контратаках. Этот план срабатывал уже достаточно много раз. Неслучайно в последние годы они постоянно выходили в полуфиналы. "Реал" очень опасен, но с ними тоже можно играть. Сможем ли мы их победить, будет зависеть от того, сможем ли мы отобрать мяч или нет.
Это будет равная игра на острие ножа. Многое в футболе сводится к реализации моментов. У нас было два хороших шанса отличиться во втором тайме против "Штутгарта", когда счет был 1:1. Если ты упускаешь шансы - ты проигрываешь. Если реализовываешь - выигрываешь. Всё просто", - цитирует 34-летнего Мюллера официальный сайт мюнхенцев.
Напомним, за право выйти в финал ЛЧ команды поспорят 8 мая, в Мадриде, на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
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