ПСЖ - Боруссия (Дортмунд). Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига чемпионов вышла на финишную прямую. Во вторник, седьмого мая, определится первый финалист розыгрыша 2023/24. Им станет французский "Пари Сен-Жермен", или "Боруссия" из Дортмунда.

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Первая игра между соперниками прошла неделю назад и закончилась победой немецкой команды 1:0. Неплохое преимущество, но оно отнюдь не гарантирует "шмелям" легкой жизни в ответном матче.

Полуфинал Лиги чемпионов ПСЖ – "Боруссия" (Дортмунд) состоится во вторник, седьмого мая, в 22:00. Смотреть матч можно на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

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