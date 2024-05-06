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ПСЖ - Боруссия (Дортмунд). Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Пари Сен-Жермен - Боруссия (Дортмунд): Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.05.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Hollandse Hoogte | Bart Stoutjesdijk
Лига чемпионов вышла на финишную прямую. Во вторник, седьмого мая, определится первый финалист розыгрыша 2023/24. Им станет французский "Пари Сен-Жермен", или "Боруссия" из Дортмунда.
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Первая игра между соперниками прошла неделю назад и закончилась победой немецкой команды 1:0. Неплохое преимущество, но оно отнюдь не гарантирует "шмелям" легкой жизни в ответном матче.
Полуфинал Лиги чемпионов ПСЖ – "Боруссия" (Дортмунд) состоится во вторник, седьмого мая, в 22:00. Смотреть матч можно на видеосервисе MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол. Она будет доступна в матч-центре UA-Футбол >>>
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