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Президент ПСЖ - о матче полуфинала ЛЧ: Пожалуй, это самый важный поединок с момента моего прихода
ПСЖ готовится к важнейшему матчу в истории клуба
"Пари Сен-Жермен" будет иметь шанс выйти в свой второй в истории клуба финал Лиги чемпионов УЕФА, когда во вторник будет принимать дортмундскую "Боруссию" во втором матче полуфинала.
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи накануне этого поединка поддержал свою команду:
"Я очень горжусь нашей командой, независимо от результата завтрашнего матча. Завтра мы представляем Париж, а также Францию и всех наших болельщиков со всего мира.Читайте такжеПСЖ - Боруссия (Дортмунд). Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Это, пожалуй, самый важный матч с момента моего прихода на пост президента, поскольку это будет первый полуфинал Лиги чемпионов перед моими поклонниками".
Напомним, что поединок "ПСЖ" - "Боруссия Д" состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени.
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