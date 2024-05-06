Президент ПСЖ - о матче полуфинала ЛЧ: Пожалуй, это самый важный поединок с момента моего прихода

"Пари Сен-Жермен" будет иметь шанс выйти в свой второй в истории клуба финал Лиги чемпионов УЕФА, когда во вторник будет принимать дортмундскую "Боруссию" во втором матче полуфинала.

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи накануне этого поединка поддержал свою команду:

"Я очень горжусь нашей командой, независимо от результата завтрашнего матча. Завтра мы представляем Париж, а также Францию и всех наших болельщиков со всего мира. Читайте также ПСЖ - Боруссия (Дортмунд). Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов Это, пожалуй, самый важный матч с момента моего прихода на пост президента, поскольку это будет первый полуфинал Лиги чемпионов перед моими поклонниками".

Напомним, что поединок "ПСЖ" - "Боруссия Д" состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени.

