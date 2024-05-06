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Президент ПСЖ - о матче полуфинала ЛЧ: Пожалуй, это самый важный поединок с момента моего прихода

Лига Чемпионов

ПСЖ готовится к важнейшему матчу в истории клуба

Президент ПСЖ - о матче полуфинала ЛЧ: Пожалуй, это самый важный поединок с момента моего прихода

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"Пари Сен-Жермен" будет иметь шанс выйти в свой второй в истории клуба финал Лиги чемпионов УЕФА, когда во вторник будет принимать дортмундскую "Боруссию" во втором матче полуфинала.

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи накануне этого поединка поддержал свою команду:

"Я очень горжусь нашей командой, независимо от результата завтрашнего матча. Завтра мы представляем Париж, а также Францию и всех наших болельщиков со всего мира.

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Это, пожалуй, самый важный матч с момента моего прихода на пост президента, поскольку это будет первый полуфинал Лиги чемпионов перед моими поклонниками".

Напомним, что поединок "ПСЖ" - "Боруссия Д" состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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