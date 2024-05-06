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Зинедин Зидан сделал свой прогноз на матч Лиги чемпионов Реал - Бавария

Лига Чемпионов

Специалист болеет за испанский клуб

Зинедин Зидан сделал свой прогноз на матч Лиги чемпионов Реал - Бавария

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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8 мая состоится матч полуфинала Лиги чемпионов, где мадридский "Реал" сыграет против мюнхенской "Баварии".

Бывший тренер испанского клуба Зинедин Зидан высказался об этом поединке:

"Я надеюсь, что "Реал Мадрид" победит, но это будет тяжелый и сложный матч".

Напомним, что старт поединка ЛЧ "Реал" - "Баварии" в 22:00 по киевскому времени.

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Бавария (Мюнхен) Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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