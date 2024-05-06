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Зинедин Зидан сделал свой прогноз на матч Лиги чемпионов Реал - Бавария
Специалист болеет за испанский клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
8 мая состоится матч полуфинала Лиги чемпионов, где мадридский "Реал" сыграет против мюнхенской "Баварии".
Бывший тренер испанского клуба Зинедин Зидан высказался об этом поединке:
"Я надеюсь, что "Реал Мадрид" победит, но это будет тяжелый и сложный матч".
Напомним, что старт поединка ЛЧ "Реал" - "Баварии" в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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