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Терзич - о полуфинале Лиги чемпионов: Мы не показали, что мы можем выигрывать в каждом матче

Лига Чемпионов

Специалист верит в победу своей команды

Терзич - о полуфинале Лиги чемпионов: Мы не показали, что мы можем выигрывать в каждом матче

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Эдин Терзич, главный тренер "Боруссии Д", рассказал о предстоящем матче полуфинала Лиги чемпионов против "ПСЖ".

"Того, что мы сделали на прошлой неделе, этого может оказаться недостаточно, поэтому нам еще нужно совершенствоваться.

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Единственное, чего мы не показали, это то, что мы готовы выигрывать в каждом матче, который играем, и это причина того, что мы соревнуемся в Бундеслиге".

Напомним, что завтра, 7 мая, состоится матч "ПСЖ" - "Боруссия Д". Начало - в 22:00.

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Источник:
africatop sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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