Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Терзич - о полуфинале Лиги чемпионов: Мы не показали, что мы можем выигрывать в каждом матче
Специалист верит в победу своей команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эдин Терзич, главный тренер "Боруссии Д", рассказал о предстоящем матче полуфинала Лиги чемпионов против "ПСЖ".
"Того, что мы сделали на прошлой неделе, этого может оказаться недостаточно, поэтому нам еще нужно совершенствоваться.
Единственное, чего мы не показали, это то, что мы готовы выигрывать в каждом матче, который играем, и это причина того, что мы соревнуемся в Бундеслиге".
Напомним, что завтра, 7 мая, состоится матч "ПСЖ" - "Боруссия Д". Начало - в 22:00.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:africatop sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Днепр-1 переигрывает Кривбасс, Верес скидывает Минай на дно. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Верес - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Жертва недальновидности. Как Тони Кроос уходил из мюнхенской Баварии
- Тур УПЛ, Цыганков и Довбик против Барсы. Расписание футбола на 29 апреля – 5 мая
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн