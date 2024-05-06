Терзич - о полуфинале Лиги чемпионов: Мы не показали, что мы можем выигрывать в каждом матче

Эдин Терзич, главный тренер "Боруссии Д", рассказал о предстоящем матче полуфинала Лиги чемпионов против "ПСЖ".

"Того, что мы сделали на прошлой неделе, этого может оказаться недостаточно, поэтому нам еще нужно совершенствоваться.

Читайте также Боруссия Д согласовала трансфер эквадорского вундеркинда

Единственное, чего мы не показали, это то, что мы готовы выигрывать в каждом матче, который играем, и это причина того, что мы соревнуемся в Бундеслиге".